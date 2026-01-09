Арестованный в Армении оппозиционер объявил бессрочную голодовку

ЕРЕВАН, 9 янв – РИА Новости. Находящийся под арестом армянский оппозиционер Нарек Самсоян объявил бессрочную голодовку, сообщил в пятницу его адвокат Рубен Меликян.
Два армянских оппозиционера Вазген Сагателян и Нарек Самсонян, соведущие популярного канала на YouTube, были арестованы в середине ноября 2025 года по обвинению в хулиганстве. предположительно, на основании жалобы спикера парламента Алена Симоняна.
"Политический заключенный Нарек Самсонян объявил в зале суда бессрочную голодовку", - написал Меликян в соцсети Facebook *.
В пятницу суд в Ереване продлил арест оппозиционеров на три месяца.
Ранее адвокат Рубен Меликян сообщил, что оппозиционеры подверглись преследованию после интервью на принадлежащем им канале бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, отреагировав на которое спикер парламента оскорбил ведущих, а они ответили ему в резкой форме, не использовав при этом нецензурных выражений. Меликян заявил, что в действиях оппозиционеров нет состава преступления.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
