ЕС рассматривает возможность усиления присутствия НАТО в Арктике, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2026
07:15 09.01.2026
ЕС рассматривает возможность усиления присутствия НАТО в Арктике, пишут СМИ
Европейские страны считают, что усиление присутствия НАТО в арктическом регионе может убедить американского президента Дональда Трампа в том, что у США нет... РИА Новости, 09.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Politico: ЕС хочет убедить Трампа в отсутствии необходимости владеть Гренландией

Ледники
Ледники
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Ледники. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Европейские страны считают, что усиление присутствия НАТО в арктическом регионе может убедить американского президента Дональда Трампа в том, что у США нет необходимости владеть Гренландией по соображениям безопасности, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Издание со ссылкой на трех дипломатов НАТО пишет, что на встрече за закрытыми дверями в Брюсселе в четверг послы НАТО пришли к соглашению о необходимости усиления позиций организации в арктическом регионе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп не ответил, что ему важнее, НАТО или Гренландия
Вчера, 22:33
"Европейцы считают поиск компромисса с Трампом первым и предпочтительным вариантом. Усиление присутствия НАТО на арктическом острове может убедить президента США в том, что нет необходимости владеть Гренландией по соображениям безопасности", - говорится в материале газеты.
В частности, как отмечается, на встрече послов стран НАТО в четверг рассматривались варианты использования возможностей разведки для улучшения мониторинга территории, увеличения расходов на оборону Арктики, переброски большего количества военной техники в регион и проведение большего числа военных учений в окрестностях.
По словам одного из собеседников издания, встреча 32 посланников в четверг прошла в "продуктивном" и "конструктивном" ключе.
В декабре 2025 года американский лидер объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В ЕК назвали Арктику ключевым приоритетом для ЕС
6 января, 14:27
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Вид на Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
К жителям Гренландии относятся как к товару, заявила мэр Ольсен
Вчера, 17:40
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампЛарс Лёкке РасмуссенМетте ФредериксенНАТОУдары США по ВенесуэлеЕвросоюз
 
 
