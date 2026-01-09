ЕС рассматривает возможность усиления присутствия НАТО в Арктике, пишут СМИ

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Европейские страны считают, что усиление присутствия НАТО в арктическом регионе может убедить американского президента Дональда Трампа в том, что у США нет необходимости владеть Гренландией по соображениям безопасности, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Издание со ссылкой на трех дипломатов НАТО пишет, что на встрече за закрытыми дверями в Брюсселе в четверг послы НАТО пришли к соглашению о необходимости усиления позиций организации в арктическом регионе.

"Европейцы считают поиск компромисса с Трампом первым и предпочтительным вариантом. Усиление присутствия НАТО на арктическом острове может убедить президента США в том, что нет необходимости владеть Гренландией по соображениям безопасности", - говорится в материале газеты.

В частности, как отмечается, на встрече послов стран НАТО в четверг рассматривались варианты использования возможностей разведки для улучшения мониторинга территории, увеличения расходов на оборону Арктики , переброски большего количества военной техники в регион и проведение большего числа военных учений в окрестностях.

По словам одного из собеседников издания, встреча 32 посланников в четверг прошла в "продуктивном" и "конструктивном" ключе.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.