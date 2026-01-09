Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал условия развития добычи нефти и газа в Арктике - РИА Новости, 09.01.2026
02:28 09.01.2026
Эксперт назвал условия развития добычи нефти и газа в Арктике
Эксперт назвал условия развития добычи нефти и газа в Арктике
Развитие добычи нефти и газа в Арктике требует разработки нормативно-правовой базы и технических регламентов, такое мнение высказал РИА Новости президент Союза... РИА Новости, 09.01.2026
Эксперт назвал условия развития добычи нефти и газа в Арктике

© РИА Новости / Алексей ДаничевМорская нефтеперерабатывающая платформа "Приразломная"
Морская нефтеперерабатывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Морская нефтеперерабатывающая платформа "Приразломная". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Развитие добычи нефти и газа в Арктике требует разработки нормативно-правовой базы и технических регламентов, такое мнение высказал РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль.
"Арктика - колоссальный резервуар углеводородов. Хотя нефть, находящаяся в ее недрах, относится к категории трудноизвлекаемой, мы умеем с ней работать. Ведь к такой категории относится 60% добываемой в России нефти",- сказал он.
Арктика - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Роснедра оценили запасы редких металлов в Арктике
5 апреля 2025, 04:21
Говоря о развитии Арктики, прежде всего, считает Шмаль, "надо определиться с соответствующей нормативно-правовой базой, установить соответствующие технические регламенты".
"Надо, наконец, понять, чего мы хотим: освоить Арктику и заселить ее людьми, то есть построить там города, или широко использовать, добывая нефть и газ, вахтенный метод?",- добавил собеседник агентства.
"А реально ли там вообще возвести города? А если использовать вахтенный метод, то какой именно: не тяжеловата ли будет для людей обычная вахта, продолжительностью в месяц, какое нужно там нефтяникам жилье? Кроме технологических, встает и масса бытовых проблем: от ночлега, питания до транспортировки людей",- перечислил Шмаль вопросы, требующие обсуждения.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Арктика ждет: России предстоит решить сложнейшую задачу
28 декабря 2025, 08:00
 
АрктикаРоссияГенадий Шмаль (президент Союза нефтегазопромышленников России)Экономика
 
 
