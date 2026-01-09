https://ria.ru/20260109/arktika-2066945364.html
Эксперт назвал условия развития добычи нефти и газа в Арктике
арктика
россия
генадий шмаль (президент союза нефтегазопромышленников россии)
экономика
арктика
россия
Арктика, Россия, Генадий Шмаль (президент Союза нефтегазопромышленников России), Экономика
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Развитие добычи нефти и газа в Арктике требует разработки нормативно-правовой базы и технических регламентов, такое мнение высказал РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль.
"Арктика - колоссальный резервуар углеводородов. Хотя нефть, находящаяся в ее недрах, относится к категории трудноизвлекаемой, мы умеем с ней работать. Ведь к такой категории относится 60% добываемой в России
нефти",- сказал он.
Говоря о развитии Арктики
, прежде всего, считает Шмаль
, "надо определиться с соответствующей нормативно-правовой базой, установить соответствующие технические регламенты".
"Надо, наконец, понять, чего мы хотим: освоить Арктику и заселить ее людьми, то есть построить там города, или широко использовать, добывая нефть и газ, вахтенный метод?",- добавил собеседник агентства.
"А реально ли там вообще возвести города? А если использовать вахтенный метод, то какой именно: не тяжеловата ли будет для людей обычная вахта, продолжительностью в месяц, какое нужно там нефтяникам жилье? Кроме технологических, встает и масса бытовых проблем: от ночлега, питания до транспортировки людей",- перечислил Шмаль вопросы, требующие обсуждения.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.