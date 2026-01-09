Рейтинг@Mail.ru
В России впервые дистанционно управляли беспилотником над Антарктидой - РИА Новости, 09.01.2026
21:19 09.01.2026
В России впервые дистанционно управляли беспилотником над Антарктидой
безопасность, ижевск, антарктида, россия, центр управления полетами
Безопасность, Ижевск, Антарктида, Россия, Центр управления полетами
В России впервые дистанционно управляли беспилотником над Антарктидой

Операторы из Ижевска впервые дистанционно управляли беспилотником в Антарктиде

© Fotolia / fflyБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Fotolia / ffly
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
УФА, 9 янв – РИА Новости. Специалисты центра управления полетами Ижевска в рамках экспедиции на станции "Мирный" впервые дистанционно управляли беспилотным комплексом ZALA T-16 в небе над Антарктидой с территории России, сообщает компания ZALA.
"В рамках 71-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) на станции "Мирный" осуществлён уникальный технологический прорыв. Беспилотный комплекс ZALA T-16, выполняя программу научного мониторинга в небе над Антарктидой, перешёл под прямое управление операторов из Центра управления полётами в Ижевске", - говорится в сообщении.
История советского-российского освоения Антарктиды
30 декабря 2025, 17:13
История советского-российского освоения Антарктиды
30 декабря 2025, 17:13
В компании ZALA отметили, что это первый в своём роде успешный эпизод дистанционного управления беспилотным воздушным судном в антарктических широтах с территории России, удалённой на многие тысячи километров. Ключевую роль сыграла технология загоризонтного управления, специально разработанная инженерами ZALA для работы в условиях, где присутствие пилота на месте невозможно или затруднено.
"Надёжный канал ретрансляции линии C2 (Command&Control) позволил специалистам в Ижевске в реальном времени получать видео с борта ZALA T-16 и управлять его полётом так, как если бы они находились непосредственно в Антарктиде. Полётные задания были направлены на мониторинг потенциально опасных участков: ледовых трещин, разломов и проведение аэровизуальных наблюдений за колониями пингвинов в рамках программы биологического мониторинга", - добавляется в сообщении.
Кроме того, интеграция с цифровой платформой ZALA 4Z1x обеспечила специалистам в Ижевске и Москве доступ в режиме реального времени к видеотрансляции с борта, которая шла без прерываний и в высоком разрешении, а также к полному массиву телеметрических данных, рассказали в компании.
"Это достижение открывает новые возможности для дистанционного мониторинга и исследований в самых удалённых уголках планеты", - добавили в пресс-службе ZALA.
ZALA является ведущим разработчиком и производителем беспилотных систем из России.
Российская компания создала голубей-биодронов
26 ноября 2025, 02:22
Российская компания создала голубей-биодронов
26 ноября 2025, 02:22
 
