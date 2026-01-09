Рейтинг@Mail.ru
16:14 09.01.2026 (обновлено: 17:31 09.01.2026)
Все алкомаркеты в Вологодской области закрылись или перепрофилировались
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПокупатель в отделе алкогольной продукции в супермаркете
Покупатель в отделе алкогольной продукции в супермаркете - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Покупатель в отделе алкогольной продукции в супермаркете. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Все 610 алкомаркетов Вологодской области закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат после введения ограничений на торговлю алкоголем в регионе, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"Как и обещал, в Вологодской области 610 алкомаркетов из 610 закрылись, прекратили реализацию спиртного или перепрофилировались", - написал он в своем Telegram-канале.
Супермаркет - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Подмосковье с 1 марта ограничат продажу алкоголя
17 декабря 2025, 02:51
Как уточнил Филимонов, в частности, все магазины сети "Бристоль" переименованы в "Б-продукты", где алкоголь составляет только 20% ассортимента.
"Сеть магазинов "Красное&Белое" более чем полгода не торгует спиртным и приобретает новые вывески", – добавил он.
Губернатор Вологодской области отметил также, что региональные алкомаркеты перепрофилированы полностью.
С 1 марта прошлого года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.
Алкогольная продукция на полках магазина - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Продажи алкоголя в России снизились почти на десять процентов с начала года
15 декабря 2025, 09:54
 
