Силы безопасности Сирии взяли под контроль курдские кварталы в Алеппо

БЕЙРУТ, 9 янв - РИА Новости. Подразделения сил внутренней безопасности Сирии развернулись в курдских кварталах Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, сообщает сирийский телеканал Al-Ekhbariya.
В среду после достигнутого во вторник вечером временного перемирия на окраинах кварталов Ашрафия и Шейх-Максуд возобновились вооруженные столкновения между курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС) и сирийской армией. Курдское командование во второй половине дня заявило, что армия с применением танков взяла в кольцо кварталы курдов и готовится к штурму. Сирийские власти в свою очередь заявляли, что СДС ведет огонь по гуманитарным коридорам, по которым идет эвакуация жителей.
"Бойцы сил внутренней безопасности уже находятся на улицах квартала Ашрафия и также в Шейх-Максуд. Их задача - поддержание порядка и обеспечение безопасности мирных жителей после того, как причастные к СДС вооруженные лица бежали", - сказал корреспондент телеканала в прямом эфире.
Командование сирийской армии ранее ввело комендантский час в курдских кварталах Шейх-Максуд и Ашрафия в городе Алеппо с 15.00 (16.00 мск).
Согласно отчетам СДС и сирийских властей, число жертв с обеих сторон в результате боев возросло до 11, ранения получил 81 человек.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, населенные курдами, остались под контролем курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС). В апреле 2025 года в рамках соглашения между СДС и сирийским правительством начался вывод курдских вооруженных формирований из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города. Однако, несмотря на официальное завершение вывода, в районе Шейх-Максуд сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация сохраняется напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.