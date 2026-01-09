https://ria.ru/20260109/aeroporty-2067008829.html
Аэропорты столичного региона продолжают обслуживать воздушные суда
Аэропорты московского региона продолжают принимать и отправлять воздушные суда, несмотря на аномальный снегопад в регионе, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 09.01.2026
жуковский
