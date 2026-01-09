Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты столичного региона продолжают обслуживать воздушные суда - РИА Новости, 09.01.2026
15:19 09.01.2026
Аэропорты столичного региона продолжают обслуживать воздушные суда
Аэропорты московского региона продолжают принимать и отправлять воздушные суда, несмотря на аномальный снегопад в регионе, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 09.01.2026
Аэропорты столичного региона продолжают обслуживать воздушные суда

Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Аэропорты московского региона продолжают принимать и отправлять воздушные суда, несмотря на аномальный снегопад в регионе, сообщили в Минтрансе.
"Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский днем, 9 января, продолжают принимать и отправлять воздушные суда, несмотря на аномальный снегопад в регионе. С начала суток по данным на 13:00 по мск эти воздушные гавани обслужили суммарно на прилет и вылет 492 рейса, за последние четыре часа – 260, за последний час – 97 рейсов", - говорится в сообщении.
