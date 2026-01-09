Аэропорты Москвы и области работают в усиленном режиме, сообщила Росавиация

https://ria.ru/20260109/aeroporty-2066974948.html
Аэропортовые службы воздушных гаваней Москвы и области работают в усиленном режиме для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 09.01.2026
