Аэропорты московского региона продолжают обслуживать рейсы
Аэропорты московского региона региона продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на снегопад, сообщила Росавиация. РИА Новости, 09.01.2026
Аэропорты Москвы продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на снегопад