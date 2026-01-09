Шереметьево закупил бутерброды и снеки для ожидающих багаж пассажиров

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" сообщил, что закупил и доставил снеки, бутерброды и воду в зону выдачи багажа на фоне задержек.
"Шереметьево" в пятницу предупредил о задержках в обработке и выдаче багажа по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях снегопада.
"Аэропорт "Шереметьево" заботится о пассажирах и создает дополнительные удобства при ожидании выдачи багажа. Аэропорт "Шереметьево" оперативно отреагировал: закупил и доставил бутерброды, легкие закуски и снеки в зону выдачи багажа. Сотрудники аэропорта выдают питание и воду пассажирам", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани.
Сотрудники аэропорта уделяют особое внимание детям и людям пожилого возраста, добавила воздушная гавань. Аэропорт напомнил, что задержки связаны с затруднением работы техники из-за сложных погодных условий.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в среду рассказал РИА Новости, что более половины месячной нормы осадков выпадут в Москве в пятницу, снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров.
В московских аэропортах отменили более 25 рейсов
Вчера, 19:51