Шереметьево закупил бутерброды и снеки для ожидающих багаж пассажиров

"Аэропорт "Шереметьево" заботится о пассажирах и создает дополнительные удобства при ожидании выдачи багажа. Аэропорт "Шереметьево" оперативно отреагировал: закупил и доставил бутерброды, легкие закуски и снеки в зону выдачи багажа. Сотрудники аэропорта выдают питание и воду пассажирам", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани.