22:30 09.01.2026
Шереметьево закупил бутерброды и снеки для ожидающих багаж пассажиров
москва
евгений тишковец
шереметьево (аэропорт)
москва, евгений тишковец, шереметьево (аэропорт)
Москва, Евгений Тишковец, Шереметьево (аэропорт)
© РИА Новости / Сергей Трубицын | Перейти в медиабанкПассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта "Шереметьево".
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" сообщил, что закупил и доставил снеки, бутерброды и воду в зону выдачи багажа на фоне задержек.
"Шереметьево" в пятницу предупредил о задержках в обработке и выдаче багажа по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях снегопада.
"Аэропорт "Шереметьево" заботится о пассажирах и создает дополнительные удобства при ожидании выдачи багажа. Аэропорт "Шереметьево" оперативно отреагировал: закупил и доставил бутерброды, легкие закуски и снеки в зону выдачи багажа. Сотрудники аэропорта выдают питание и воду пассажирам", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани.
Сотрудники аэропорта уделяют особое внимание детям и людям пожилого возраста, добавила воздушная гавань. Аэропорт напомнил, что задержки связаны с затруднением работы техники из-за сложных погодных условий.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в среду рассказал РИА Новости, что более половины месячной нормы осадков выпадут в Москве в пятницу, снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров.
МоскваЕвгений ТишковецШереметьево (аэропорт)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
