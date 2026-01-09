В Шереметьево взяли на контроль ситуацию с задержкой выдачи багажа

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержкой выдачи багажа в московском аэропорту "Шереметьево", причиной сбоев стали экстремальные погодные условия, сообщили в ведомстве.

Сейчас в "Шереметьево" ведется работа по ликвидации последствий сбоев и восстановления штатного режима функционирования системы выдачи багажа.