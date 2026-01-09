https://ria.ru/20260109/aeroport-2067044328.html
В Шереметьево взяли на контроль ситуацию с задержкой выдачи багажа
В Шереметьево взяли на контроль ситуацию с задержкой выдачи багажа - РИА Новости, 09.01.2026
В Шереметьево взяли на контроль ситуацию с задержкой выдачи багажа
Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержкой выдачи багажа в московском аэропорту "Шереметьево", причиной сбоев стали экстремальные погодные условия,... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T21:12:00+03:00
2026-01-09T21:12:00+03:00
2026-01-09T21:12:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
шереметьево (аэропорт)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31367/24/313672436_0:48:912:561_1920x0_80_0_0_fc2c8b24fd18ab3d7851a5334ced2ca1.jpg
https://ria.ru/20260109/bagazh-2067039964.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31367/24/313672436_51:0:862:608_1920x0_80_0_0_d10173de7acffcd5e1ce0d64ba4bab9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), шереметьево (аэропорт), новый год
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Шереметьево (аэропорт), Новый год
В Шереметьево взяли на контроль ситуацию с задержкой выдачи багажа
Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержкой выдачи багажа в Шереметьево