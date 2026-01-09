Рейтинг@Mail.ru
21:12 09.01.2026
В Шереметьево взяли на контроль ситуацию с задержкой выдачи багажа
Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержкой выдачи багажа в московском аэропорту "Шереметьево", причиной сбоев стали экстремальные погодные условия,... РИА Новости, 09.01.2026
В Шереметьево взяли на контроль ситуацию с задержкой выдачи багажа

Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержкой выдачи багажа в Шереметьево

© Фото : Sergey Trubitsyn Пассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : Sergey Trubitsyn
Пассажиры в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержкой выдачи багажа в московском аэропорту "Шереметьево", причиной сбоев стали экстремальные погодные условия, сообщили в ведомстве.
"Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в аэропорту "Шереметьево"... По предварительной информации, причиной сбоев в работе системы выдачи багажа стали экстремальные погодные условия, повлиявшие на регулярность выполнения рейсов и логистические процессы в аэропорту", - говорится в сообщении.
Сейчас в "Шереметьево" ведется работа по ликвидации последствий сбоев и восстановления штатного режима функционирования системы выдачи багажа.
Инспекторы Ространснадзора продолжают находиться на месте и осуществляют контроль за соблюдением прав пассажиров.
