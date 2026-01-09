https://ria.ru/20260109/aeroport-2066994552.html
Внуково продолжает работу в штатном режиме на фоне непогоды
Внуково продолжает работу в штатном режиме на фоне непогоды
Международный аэропорт "Внуково" работает штатно, несмотря на непогоду, принимаются меры для обеспечения безопасности полетов, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 09.01.2026
Внуково продолжает работу в штатном режиме на фоне непогоды
