Внуково продолжает работу в штатном режиме на фоне непогоды

"Несмотря на сложные метеоусловия, аэропорт Внуково работает в штатном режиме... В аэропорту производятся все необходимые процедуры для гарантированного обеспечения безопасности выполнения летных операций", - говорится в сообщении.

Как уточнили в авиагавани, все службы "Внуково" работают для обеспечения функционирования жизненно важных систем аэропорта. Возможны небольшие задержки рейсов в связи с необходимостью противообледенительной обработки самолетов и очистки взлетно-посадочных полос от снега.