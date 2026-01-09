Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт "Внуково" работает штатно, несмотря на снегопад
11:16 09.01.2026
Аэропорт "Внуково" работает штатно, несмотря на снегопад
Аэропорт "Внуково" работает штатно, несмотря на снегопад
2026
Аэропорт "Внуково" работает штатно, несмотря на снегопад

Аэропорт "Внуково" продолжает работать штатно, несмотря на обильный снегопад

Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" продолжает функционировать штатно, несмотря на обильный снегопад, который продолжается уже более 16 часов, сообщили в воздушной гавани.
"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме несмотря на сложные погодные условия: обильный снегопад, который продолжается уже более 16 часов", - говорится в сообщении.
Некоторые авиакомпании корректируют свое расписание, часть рейсов отменена и перенесена. Пассажирам задержанных рейсов предоставляются услуги согласно Федеральным авиационным правилам - питание, напитки и размещение в гостиницах.
Службы аэропорта проводят чистку перрона, стоянок воздушных судов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос. Задействовано свыше 40 единиц техники.
