Аэропорт "Внуково" работает штатно, несмотря на снегопад
Аэропорт "Внуково" работает штатно, несмотря на снегопад - РИА Новости, 09.01.2026
Аэропорт "Внуково" работает штатно, несмотря на снегопад
Аэропорт "Внуково" продолжает функционировать штатно, несмотря на обильный снегопад, который продолжается уже более 16 часов, сообщили в воздушной гавани.
Аэропорт "Внуково" работает штатно, несмотря на снегопад
Аэропорт "Внуково" продолжает работать штатно, несмотря на обильный снегопад
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Аэропорт "Внуково" продолжает функционировать штатно, несмотря на обильный снегопад, который продолжается уже более 16 часов, сообщили
в воздушной гавани.
"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме несмотря на сложные погодные условия: обильный снегопад, который продолжается уже более 16 часов", - говорится в сообщении.
Некоторые авиакомпании корректируют свое расписание, часть рейсов отменена и перенесена. Пассажирам задержанных рейсов предоставляются услуги согласно Федеральным авиационным правилам - питание, напитки и размещение в гостиницах.
Службы аэропорта проводят чистку перрона, стоянок воздушных судов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос. Задействовано свыше 40 единиц техники.