02:33 09.01.2026
В Пулково и аэропорту Пскова сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в петербургском "Пулково" и аэропорту Пскова сняты, сообщает Росавиация.
Дарья Буймова
Дарья Буймова
безопасность, псков, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Псков, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramОчистка взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пулково
Очистка взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пулково. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в петербургском "Пулково" и аэропорту Пскова сняты, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Псков, "Пулково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
01:04
 
БезопасностьПсковПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
