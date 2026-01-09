https://ria.ru/20260109/aeroport-2066945688.html
В Пулково и аэропорту Пскова сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в петербургском "Пулково" и аэропорту Пскова сняты, сообщает Росавиация. РИА Новости, 09.01.2026
псков
Безопасность, Псков, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Пулково и аэропорту Пскова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов