В районе аэропорта "Пулково" ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.01.2026
01:24 09.01.2026
В районе аэропорта "Пулково" ввели временные ограничения
В районе аэропорта "Пулково" ввели временные ограничения
Временные ограничения на использование воздушного пространства ввели в районе аэропорта "Пулково", возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T01:24:00+03:00
2026-01-09T01:24:00+03:00
2026
В районе аэропорта "Пулково" ввели временные ограничения

Аэропорт "Пулково"
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Временные ограничения на использование воздушного пространства ввели в районе аэропорта "Пулково", возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Пулково". В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе петербургского аэропорта "Пулково" он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Пулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
