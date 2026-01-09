https://ria.ru/20260109/aeroport-2066942545.html
В районе аэропорта "Пулково" ввели временные ограничения
В районе аэропорта "Пулково" ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.01.2026
В районе аэропорта "Пулково" ввели временные ограничения
Временные ограничения на использование воздушного пространства ввели в районе аэропорта "Пулково", возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T01:24:00+03:00
2026-01-09T01:24:00+03:00
2026-01-09T01:24:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16206/65/162066538_243:0:3038:1572_1920x0_80_0_0_f05439322994857ddeeabc2891744907.jpg
https://ria.ru/20260109/aeroport-2066941611.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16206/65/162066538_592:0:2688:1572_1920x0_80_0_0_ee53de6d09c9b8fdc22ea33da65118bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В районе аэропорта "Пулково" ввели временные ограничения
В районе Пулково ввели ограничения на использование воздушного пространства