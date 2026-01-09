В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

https://ria.ru/20260109/aeroport-2066941462.html
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ведены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 09.01.2026
