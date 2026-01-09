https://ria.ru/20260109/aeroflot-2066993712.html
В Шереметьево из-за непогоды задержали более 20 рейсов "Аэрофлота"
В Шереметьево из-за непогоды задержали более 20 рейсов "Аэрофлота"
"Аэрофлот" задержал 22 вылета более чем на 15 минут из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту "Шереметьево", суммарно было обеспечено 55 рейсов на... РИА Новости, 09.01.2026
В Шереметьево из-за непогоды задержали более 20 рейсов "Аэрофлота"
Более 20 рейсов "Аэрофлота" были задержаны в "Шереметьево" из-за снегопада