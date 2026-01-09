Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево из-за непогоды задержали более 20 рейсов "Аэрофлота" - РИА Новости, 09.01.2026
13:16 09.01.2026
В Шереметьево из-за непогоды задержали более 20 рейсов "Аэрофлота"
В Шереметьево из-за непогоды задержали более 20 рейсов "Аэрофлота"
москва, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, новый год
Москва, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Новый год
В Шереметьево из-за непогоды задержали более 20 рейсов "Аэрофлота"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПассажир держит в руках паспорт гражданина РФ и билеты в международном аэропорту Шереметьево
Пассажир держит в руках паспорт гражданина РФ и билеты в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" задержал 22 вылета более чем на 15 минут из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту "Шереметьево", суммарно было обеспечено 55 рейсов на прилет и 81 рейс на вылет, сообщили в авиакомпании.
"По состоянию на 12:00 9 января из/в Шереметьево обеспечено: 81 рейс на вылет; 55 рейсов на прилет. Из них по вылету из Москвы по причине неблагоприятных погодных условий более чем на 15 минут задержано 22 рейса", - говорится в сообщении.
Авиакомпания вынуждена корректировать расписание, учитывая возросшую нагрузку на наземные службы и ожидание подготовки самолетов к вылету.
Автомобили, занесенные снегом, на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Россети" рассказали об устранении последствий мощного снегопада в регионах
© 2026 МИА «Россия сегодня»
