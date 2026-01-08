Рейтинг@Mail.ru
Кравцов исполнил мечты двух детей из ДНР в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/zhelaniya-2066878446.html
Кравцов исполнил мечты двух детей из ДНР в рамках акции "Елка желаний"
Кравцов исполнил мечты двух детей из ДНР в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 08.01.2026
Кравцов исполнил мечты двух детей из ДНР в рамках акции "Елка желаний"
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов исполнил мечты 11-летней Анны Тимошенко и 13-летнего Владимира Тимошенко из ДНР, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T14:49:00+03:00
2026-01-08T14:49:00+03:00
общество
донецкая народная республика
россия
сергей кравцов
новый год
елка желаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584074458_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7332d42b6b9b7f046232373b5262e044.jpg
https://ria.ru/20260102/glava-2066051958.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584074458_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_52b7cdfe31aed23e12887e79216764f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, донецкая народная республика, россия, сергей кравцов, новый год, елка желаний
Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Сергей Кравцов, Новый год, Елка желаний
Кравцов исполнил мечты двух детей из ДНР в рамках акции "Елка желаний"

Кравцов исполнил новогодние желания 11-летней Анны и 13-летнего Владимира из ДНР

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛоготип Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Логотип Всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов исполнил мечты 11-летней Анны Тимошенко и 13-летнего Владимира Тимошенко из ДНР, сообщили в пресс-службе правительства.
Девочка попросила ночник, а мальчик - наушники. Ребята увлекаются рисованием, спортом и программированием.
Подарки Анне и Владимиру вручил министр образования и науки Донецкой Народной Республики Олег Трофимов.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Кравцов исполнил мечту 11-летнего мальчика в рамках "Елки желаний"
2 января, 13:16
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаРоссияСергей КравцовНовый годЕлка желаний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала