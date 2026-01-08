https://ria.ru/20260108/zhelaniya-2066878446.html
Кравцов исполнил мечты двух детей из ДНР в рамках акции "Елка желаний"
Кравцов исполнил мечты двух детей из ДНР в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 08.01.2026
Кравцов исполнил мечты двух детей из ДНР в рамках акции "Елка желаний"
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов исполнил мечты 11-летней Анны Тимошенко и 13-летнего Владимира Тимошенко из ДНР, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 08.01.2026
