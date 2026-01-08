Рейтинг@Mail.ru
Мантуров исполнил желание девочки из Москвы о встрече со сценаристом - РИА Новости, 08.01.2026
15:26 08.01.2026
Мантуров исполнил желание девочки из Москвы о встрече со сценаристом
Мантуров исполнил желание девочки из Москвы о встрече со сценаристом
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил мечту 15-летней Софьи из Москвы о встрече со сценаристом, сообщили в... РИА Новости, 08.01.2026
общество
россия
москва
денис мантуров
союзмультфильм
новый год
елка желаний
россия
москва
Мантуров исполнил желание девочки из Москвы о встрече со сценаристом

Мантуров организовал для 15-летней Софьи посещение студии "Союзмультфильм"

Денис Мантуров принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Денис Мантуров принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил мечту 15-летней Софьи из Москвы о встрече со сценаристом, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Софья сама пишет рассказы, стихи, создает мультики по своим собственным сценариям. Учит китайский и английский языки. Вместе с семьей Софья посетила киностудию "Союзмультфильм", которая является крупнейшей анимационной студией в России. Девочка ознакомилась со всеми этапами создания сценария и процессом производства мультфильмов.
На встрече с творческой командой "Простоквашино" вместе с главным автором проекта, режиссёром, художниками, креативным продюсером проекта Софья приняла участие в производственной читке для готовящейся серии. Мантуров также подарил девочке сертификат на индивидуальный курс анимации на киностудии "Союзмультфильм".
Кравцов исполнил мечту 11-летнего мальчика в рамках "Елки желаний"
2 января, 13:16
Кравцов исполнил мечту 11-летнего мальчика в рамках "Елки желаний"
ОбществоРоссияМоскваДенис МантуровСоюзмультфильмНовый годЕлка желаний
 
 
