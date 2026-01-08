https://ria.ru/20260108/zhelanie-2066882054.html
Мантуров исполнил желание девочки из Москвы о встрече со сценаристом
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил мечту 15-летней Софьи из Москвы о встрече со сценаристом, сообщили в... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T15:26:00+03:00
общество
россия
москва
денис мантуров
союзмультфильм
новый год
елка желаний
россия
москва
общество, россия, москва, денис мантуров, союзмультфильм, новый год, елка желаний
Мантуров организовал для 15-летней Софьи посещение студии "Союзмультфильм"