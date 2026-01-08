Мантуров исполнил желание девочки из Москвы о встрече со сценаристом

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил мечту 15-летней Софьи из Москвы о встрече со сценаристом, сообщили в пресс-службе правительства РФ.