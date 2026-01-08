Алиханов исполнил желание девятилетней девочки из Химок

Девочка с ранних лет мечтает стать воздушным спасателем. Ее новогодней мечтой было побывать в роли пилота. И Арина побывала в роли пилота на тренажере самолета Ил-76МД-90А и вертолета Ка-226. Также девочку прокатили на легком многоцелевом вертолете "Ансат".