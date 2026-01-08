Рейтинг@Mail.ru
14:40 08.01.2026
Алиханов исполнил желание девятилетней девочки из Химок
Алиханов исполнил желание девятилетней девочки из Химок
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках всероссийской акции "Елка желаний" воплотил заветную мечту девятилетней Арины из города Химки Московской области,... РИА Новости, 08.01.2026
Алиханов исполнил желание девятилетней девочки из Химок

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках всероссийской акции "Елка желаний" воплотил заветную мечту девятилетней Арины из города Химки Московской области, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Девочка с ранних лет мечтает стать воздушным спасателем. Ее новогодней мечтой было побывать в роли пилота. И Арина побывала в роли пилота на тренажере самолета Ил-76МД-90А и вертолета Ка-226. Также девочку прокатили на легком многоцелевом вертолете "Ансат".
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
ОбществоРоссияХимки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)Антон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Новый годЕлка желаний
 
 
