Силуанов исполнил новогоднее желание мальчика из Москвы

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту девятилетнего Артёма Глинина из Москвы, который мечтал увидеть депо Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, сообщает пресс-служба правительства.

Артём учится в школе во втором классе, знает все о Московском метро, помнит все даты открытия станций, запуска составов, а также коллекционирует вещи, связанные с этой тематикой, и любит тематические вагоны. Кроме того, Артём может по звуку из тоннеля определить модель поезда.

В качестве новогоднего желания мальчик мечтал посмотреть, как украшают тематические поезда, увидеть, как ремонтируют вагоны, а также посидеть в кабине и почувствовать себя машинистом.

Артём и министр финансов для исполнения желания встретились в электродепо "Измайлово", заместитель начальника электродепо по эксплуатации Михаил Харитонов провёл мальчику, его маме и министру экскурсию по депо "Измайлово".

Артём с мамой и Силуановым также посетили закрытую временную станцию "Первомайская", которая работала всего шесть лет, в 1954-1961 годах. Сейчас эта станция недоступна для обычных пассажиров.

Во время экскурсии они увидели изнутри ретро-вагоны, также им была продемонстрирована форма первых работников депо, которая была введена в 1943 году.

Кроме того, они посетили цех ремонта колесных пар, посмотрели, как работают станки по их обточке, а также увидели самый первый вагон метро типа А №1 и другие виды составов.