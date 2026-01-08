https://ria.ru/20260108/zhelanie-2066874338.html
Силуанов исполнил новогоднее желание мальчика из Москвы
Силуанов исполнил новогоднее желание мальчика из Москвы - РИА Новости, 08.01.2026
Силуанов исполнил новогоднее желание мальчика из Москвы
Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту девятилетнего Артёма Глинина из Москвы, который мечтал увидеть депо... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T14:15:00+03:00
2026-01-08T14:15:00+03:00
2026-01-08T22:13:00+03:00
россия
москва
антон силуанов
московский метрополитен
новый год
елка желаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064268970_0:663:2462:2048_1920x0_80_0_0_f98d807e08bc0c8538135f239cce0d0c.jpg
https://ria.ru/20260107/zhelanie-2066718947.html
https://ria.ru/20260107/zhelanie-2066716705.html
https://ria.ru/20260105/putin-2066496919.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064268970_0:201:2462:2048_1920x0_80_0_0_594bd848bf5d0467a2f2cc8ab1ebbfb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, антон силуанов, московский метрополитен, новый год, елка желаний
Россия, Москва, Антон Силуанов, Московский метрополитен, Новый год, Елка желаний
Силуанов исполнил новогоднее желание мальчика из Москвы
Силуанов исполнил мечту 9-летнего Артема, мечтавшего увидеть депо метрополитена
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту девятилетнего Артёма Глинина из Москвы, который мечтал увидеть депо Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, сообщает пресс-служба правительства.
Артём учится в школе во втором классе, знает все о Московском метро, помнит все даты открытия станций, запуска составов, а также коллекционирует вещи, связанные с этой тематикой, и любит тематические вагоны. Кроме того, Артём может по звуку из тоннеля определить модель поезда.
В качестве новогоднего желания мальчик мечтал посмотреть, как украшают тематические поезда, увидеть, как ремонтируют вагоны, а также посидеть в кабине и почувствовать себя машинистом.
Артём и министр финансов для исполнения желания встретились в электродепо "Измайлово", заместитель начальника электродепо по эксплуатации Михаил Харитонов провёл мальчику, его маме и министру экскурсию по депо "Измайлово".
Артём с мамой и Силуановым также посетили закрытую временную станцию "Первомайская", которая работала всего шесть лет, в 1954-1961 годах. Сейчас эта станция недоступна для обычных пассажиров.
Во время экскурсии они увидели изнутри ретро-вагоны, также им была продемонстрирована форма первых работников депо, которая была введена в 1943 году.
Кроме того, они посетили цех ремонта колесных пар, посмотрели, как работают станки по их обточке, а также увидели самый первый вагон метро типа А №1 и другие виды составов.
Под конец встречи Артём получил новогодние подарки, а также побывал в роли машиниста, прокатившись в кабине машиниста до станции "Площадь революции".