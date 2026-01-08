Рейтинг@Mail.ru
Силуанов исполнил новогоднее желание мальчика из Москвы
14:15 08.01.2026 (обновлено: 22:13 08.01.2026)
Силуанов исполнил новогоднее желание мальчика из Москвы
Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту девятилетнего Артёма Глинина из Москвы, который мечтал увидеть депо... РИА Новости, 08.01.2026
РИА Новости
Силуанов исполнил мечту 9-летнего Артема, мечтавшего увидеть депо метрополитена

Антон Силуанов принимает участие в акции "Елка желаний". Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту девятилетнего Артёма Глинина из Москвы, который мечтал увидеть депо Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, сообщает пресс-служба правительства.
Артём учится в школе во втором классе, знает все о Московском метро, помнит все даты открытия станций, запуска составов, а также коллекционирует вещи, связанные с этой тематикой, и любит тематические вагоны. Кроме того, Артём может по звуку из тоннеля определить модель поезда.
В качестве новогоднего желания мальчик мечтал посмотреть, как украшают тематические поезда, увидеть, как ремонтируют вагоны, а также посидеть в кабине и почувствовать себя машинистом.
Артём и министр финансов для исполнения желания встретились в электродепо "Измайлово", заместитель начальника электродепо по эксплуатации Михаил Харитонов провёл мальчику, его маме и министру экскурсию по депо "Измайлово".
Артём с мамой и Силуановым также посетили закрытую временную станцию "Первомайская", которая работала всего шесть лет, в 1954-1961 годах. Сейчас эта станция недоступна для обычных пассажиров.
Во время экскурсии они увидели изнутри ретро-вагоны, также им была продемонстрирована форма первых работников депо, которая была введена в 1943 году.
Кроме того, они посетили цех ремонта колесных пар, посмотрели, как работают станки по их обточке, а также увидели самый первый вагон метро типа А №1 и другие виды составов.
Под конец встречи Артём получил новогодние подарки, а также побывал в роли машиниста, прокатившись в кабине машиниста до станции "Площадь революции".
РоссияМоскваАнтон СилуановМосковский метрополитенНовый годЕлка желаний
 
 
