Рейтинг@Mail.ru
Зеленский может встретиться с Трампом на следующей неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 08.01.2026 (обновлено: 21:47 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/zelenskiy-2066925630.html
Зеленский может встретиться с Трампом на следующей неделе, пишут СМИ
Зеленский может встретиться с Трампом на следующей неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2026
Зеленский может встретиться с Трампом на следующей неделе, пишут СМИ
Владимир Зеленский, возможно, поедет в США на следующей неделе, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом и завершить сделку по гарантиям для... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T21:44:00+03:00
2026-01-08T21:47:00+03:00
в мире
сша
украина
мирный план сша по украине
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ef9b28c5386ccb4923bb6bff7ef9bf.jpg
https://ria.ru/20260108/konflikt-2066894344.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beca3cade1b7a1e51f366f97e2fa07e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, мирный план сша по украине, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Мирный план США по Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский может встретиться с Трампом на следующей неделе, пишут СМИ

Axios: Зеленский может посетить США для встречи с Трампом на следующей неделе

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, возможно, поедет в США на следующей неделе, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом и завершить сделку по гарантиям для Украины, сообщил в четверг Axios со ссылкой на украинских чиновников.
"Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность того, что Зеленский отправится в США на следующей неделе для встречи с Трампом и завершения соглашения о гарантиях безопасности. Другой вариант - встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе", - говорится в публикации издания.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Только поле боя". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
Вчера, 16:54
 
В миреСШАУкраинаМирный план США по УкраинеВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала