Зеленский может встретиться с Трампом на следующей неделе, пишут СМИ
Зеленский может встретиться с Трампом на следующей неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2026
Зеленский может встретиться с Трампом на следующей неделе, пишут СМИ
Владимир Зеленский, возможно, поедет в США на следующей неделе, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом и завершить сделку по гарантиям для... РИА Новости, 08.01.2026
Зеленский может встретиться с Трампом на следующей неделе, пишут СМИ
Axios: Зеленский может посетить США для встречи с Трампом на следующей неделе