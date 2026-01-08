Зеленский назначил новых глав нескольких областных администраций

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил новых глав четырех областных администраций на Украине, следует из данных на его сайте.

Согласно документам, Черновицкую областную администрацию возглавит Руслан Осипенко, Полтавскую - Виталий Дьяковнич, Днепропетровскую - Александр Ганжа, а Винницкую - Наталья Заболотная.