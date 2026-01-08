https://ria.ru/20260108/zelenskij-2066932943.html
Зеленский назначил новых глав нескольких областных администраций
Зеленский назначил новых глав нескольких областных администраций - РИА Новости, 08.01.2026
Зеленский назначил новых глав нескольких областных администраций
Владимир Зеленский назначил новых глав четырех областных администраций на Украине, следует из данных на его сайте. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T22:53:00+03:00
2026-01-08T22:53:00+03:00
2026-01-08T22:54:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
украина
Зеленский назначил новых глав нескольких областных администраций
Зеленский назначил новых глав четырех областных администраций