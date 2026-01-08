АНКАРА, 8 янв - РИА Новости. Украинцы могут попытаться сместить Владимира Зеленского, поскольку он сдал Украину империализму, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий исследователь и публицист Озан Ферхата.
17 ноября 2025, 10:09
"Зеленский, к сожалению, сдал Украину империализму. Если бы Украина не разорвала дипломатические отношения с Россией, она бы выиграла. Я не удивлюсь, если украинский народ устроит переворот против Зеленского. Я верю, что народ, который сразил Гитлера, в конце концов спросит с него за все", - считает собеседник агентства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время провести президентские выборы на Украине. По его словам, Зеленский использует войну, чтобы не проводить голосование и оставаться у власти. Глава киевского режима, в свою очередь, заявил, что готов к их проведению при условии заключения краткосрочного перемирия.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы на Украине во время действия военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и каждые три месяца продлевается.
Его президентские полномочия истекли 20 мая 2024-го. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.