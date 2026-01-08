АНКАРА, 8 янв - РИА Новости. Украинцы могут попытаться сместить Владимира Зеленского, поскольку он сдал Украину империализму, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий исследователь и публицист Озан Ферхата.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы на Украине во время действия военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и каждые три месяца продлевается.