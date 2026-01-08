МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Пустословные обещания "коалиции желающих" для Украины демонстрируют лишь слабость Запада, на фоне которой Россия обладает значительно большей волей, пишет британская газета Times.
"Из-за пустословия по Украине приближается крах НАТО. <…> Мы обещаем силы, которых у нас нет, для обеспечения плана, который еще не разработан, но одобрен державой, которая больше не является нашим союзником (США. — Прим. ред.), для сдерживания противника, обладающего гораздо большей волей (Россия. — Прим. ред.), чем мы. <…> Мы просто подкладываем остатки нашей репутации в костер и подаем Путину спички", — сообщает автор статьи.
"Европейские союзники по НАТО могут возмущаться, но ни один из них в настоящее время не способен остановить Россию", — добавляется в тексте.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.
Ранее Владимир Путин обозначил, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также добавил, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.