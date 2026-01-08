Рейтинг@Mail.ru
"Приближается крах": на Западе выступили с резким заявлением о России
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 08.01.2026 (обновлено: 10:16 08.01.2026)
"Приближается крах": на Западе выступили с резким заявлением о России
"Приближается крах": на Западе выступили с резким заявлением о России - РИА Новости, 08.01.2026
"Приближается крах": на Западе выступили с резким заявлением о России
Пустословные обещания "коалиции желающих" для Украины демонстрируют лишь слабость Запада, на фоне которой Россия обладает значительно большей волей, пишет... РИА Новости, 08.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
нато
париж
кир стармер
в мире, россия, украина, владимир путин, нато, париж, кир стармер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Париж, Кир Стармер
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Пустословные обещания "коалиции желающих" для Украины демонстрируют лишь слабость Запада, на фоне которой Россия обладает значительно большей волей, пишет британская газета Times.
«

"Из-за пустословия по Украине приближается крах НАТО. <…> Мы обещаем силы, которых у нас нет, для обеспечения плана, который еще не разработан, но одобрен державой, которая больше не является нашим союзником (США. — Прим. ред.), для сдерживания противника, обладающего гораздо большей волей (Россия. — Прим. ред.), чем мы. <…> Мы просто подкладываем остатки нашей репутации в костер и подаем Путину спички", — сообщает автор статьи.

В материале отмечается, что расплывчатые условия, которые подавались на крайнем саммите в Париже как дипломатический прорыв, не способны оказать никакого влияния на Россию.
«
"Европейские союзники по НАТО могут возмущаться, но ни один из них в настоящее время не способен остановить Россию", — добавляется в тексте.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.
Ранее Владимир Путин обозначил, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также добавил, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинНАТОПарижКир Стармер
 
 
