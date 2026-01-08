МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Лидерам Европы придется отвечать за впустую потраченные миллиарды, если они откажутся от враждебной политики в отношении России и перестанут поддерживать Киев, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Политики Европы потратили на поддержку Украины миллиарды, которые следовало бы направить на соцслужбы, здравоохранение и другие нужды. И если они скажут своим народам: "Мы проиграли. Мы думали, что это хорошая идея, но потратили 50 миллиардов долларов — и все пропало. <…> Мы постараемся сделать все возможное", — эти ребята вылетят из своих кресел в течение года или полутора по итогам выборов", — отметил он.
По мнению Макговерна, европейским лидерам в любом случае придется объясняться перед своим населением, потому что ранее допущенные ими политические ошибки уже сегодня оказывают негативное влияние как на бизнес, так и на бытовые условия граждан.
"Больше всего они боятся потерять власть и предстать идиотами, какими они и являются. <…> Европейцам теперь придется страдать еще больше, ведь цены на газ и нефть взлетели до небес. Лидерам Европы придется это объяснять. А объяснения нет, кроме как: "Ну, мы поверили американцам, что они смогут победить, и просто сделали то, что сказал нам Байден". Извините, но это не сработает", — добавил аналитик.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТОу своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
