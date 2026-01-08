Рейтинг@Mail.ru
"Внезапное нападение". На Западе раскрыли детали антироссийского проекта - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:22 08.01.2026 (обновлено: 04:23 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/zapad-2066826642.html
"Внезапное нападение". На Западе раскрыли детали антироссийского проекта
"Внезапное нападение". На Западе раскрыли детали антироссийского проекта - РИА Новости, 08.01.2026
"Внезапное нападение". На Западе раскрыли детали антироссийского проекта
Западные политики постепенно пытаются реализовать план уничтожения России, разработанный по приказу Уинстона Черчилля еще в 1945 году, заявил политолог Алекс... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T04:22:00+03:00
2026-01-08T04:23:00+03:00
в мире
запад
лондон
германия
россия
нато
уинстон черчилль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048338150_0:171:3001:1859_1920x0_80_0_0_e56ee7d0bb92a6c1a5465802a2120468.jpg
https://ria.ru/20260105/ukraina-2066349583.html
https://ria.ru/20260104/voyna-2066215800.html
лондон
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048338150_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_31f65127d58e413421611548ddc6155c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запад, лондон, германия, россия, нато, уинстон черчилль
В мире, Запад, Лондон, Германия, Россия, НАТО, Уинстон Черчилль
"Внезапное нападение". На Западе раскрыли детали антироссийского проекта

Политолог Крайнер: Запад реализует план нападения на РФ, созданный в 1945 году

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния
Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Западные политики постепенно пытаются реализовать план уничтожения России, разработанный по приказу Уинстона Черчилля еще в 1945 году, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"План властных структур Запада, а это их одержимость на протяжении веков, заключается в попытке уничтожить Россию. И, по-моему, это по-прежнему исходит из Лондонского Сити. На самом деле, это происходит с конца Второй мировой войны — постепенное воплощение в жизнь проекта "Немыслимое", который Уинстон Черчилль представил в Лондоне еще до окончания Второй мировой войны, в апреле 1945-го... Они хотели провести внезапное нападение на Россию в 1945 году, объединив остатки нацистской армии Германии, польские войска, американские и британские силы", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский обязал Британию и Францию ввести войска на Украину
5 января, 08:00
По его оценке, именно агрессивная позиция в отношении России, которую Запад занимает уже на протяжении тысячелетия, обуславливает сегодняшнее обострение геополитической ситуации в мире.
"Россия никогда не нападала на западные страны. Все происходит наоборот. И это продолжается со времен северных крестовых походов — с X века. И по сути, это никогда не прекращалось. Навязчивая идея завоевать и расчленить Россию остается постоянной. У русских нет причин думать, что это изменится. Поэтому они так сосредоточены на своей безопасности на западном направлении. И, на мой взгляд, именно это определяет геополитику, в которой мы живем сегодня", — пояснил политолог.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Мир стоит на пороге большой войны
4 января, 08:00
 
В миреЗападЛондонГерманияРоссияНАТОУинстон Черчилль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала