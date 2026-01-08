"Внезапное нападение". На Западе раскрыли детали антироссийского проекта

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Западные политики постепенно пытаются реализовать план уничтожения России, разработанный по приказу Уинстона Черчилля еще в 1945 году, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"План властных структур Запада, а это их одержимость на протяжении веков, заключается в попытке уничтожить Россию. И, по-моему, это по-прежнему исходит из Лондонского Сити. На самом деле, это происходит с конца Второй мировой войны — постепенное воплощение в жизнь проекта "Немыслимое", который Уинстон Черчилль представил в Лондоне еще до окончания Второй мировой войны, в апреле 1945-го... Они хотели провести внезапное нападение на Россию в 1945 году, объединив остатки нацистской армии Германии, польские войска, американские и британские силы", — отметил он.
По его оценке, именно агрессивная позиция в отношении России, которую Запад занимает уже на протяжении тысячелетия, обуславливает сегодняшнее обострение геополитической ситуации в мире.
"Россия никогда не нападала на западные страны. Все происходит наоборот. И это продолжается со времен северных крестовых походов — с X века. И по сути, это никогда не прекращалось. Навязчивая идея завоевать и расчленить Россию остается постоянной. У русских нет причин думать, что это изменится. Поэтому они так сосредоточены на своей безопасности на западном направлении. И, на мой взгляд, именно это определяет геополитику, в которой мы живем сегодня", — пояснил политолог.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
