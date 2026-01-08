"Внезапное нападение". На Западе раскрыли детали антироссийского проекта

"Россия никогда не нападала на западные страны. Все происходит наоборот. И это продолжается со времен северных крестовых походов — с X века. И по сути, это никогда не прекращалось. Навязчивая идея завоевать и расчленить Россию остается постоянной. У русских нет причин думать, что это изменится. Поэтому они так сосредоточены на своей безопасности на западном направлении. И, на мой взгляд, именно это определяет геополитику, в которой мы живем сегодня", — пояснил политолог.