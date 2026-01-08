Рейтинг@Mail.ru
"Считают недочеловеками". В США оценили возможности России
00:46 08.01.2026 (обновлено: 00:47 08.01.2026)
"Считают недочеловеками". В США оценили возможности России
Многие западные специалисты проявляют высокомерие и даже хамство в отношении россиян, которые превосходят их по уровню профессионализма, заявил американский... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T00:46:00+03:00
2026-01-08T00:47:00+03:00
"Считают недочеловеками". В США оценили возможности России

Мартьянов: западные эксперты проявляют хамство в отношении российских коллег

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Многие западные специалисты проявляют высокомерие и даже хамство в отношении россиян, которые превосходят их по уровню профессионализма, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
"Многие так называемые эксперты по России на Западе считают русских неполноценными, просто недочеловеками. <…> На самом деле западные армии и спецслужбы просто дилетанты по сравнению с теми, кто на другой стороне, в России. <…> Например, большинство людей в Пентагоне и ЦРУ, не говоря уже о МИ-6 и жалкой британской армии, не понимают, что такое настоящая система ПВО", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Запад отказался от военной победы над Россией. Теперь ставка — на переворот
6 января, 08:00
По словам аналитика, у армий западных стран нет достаточного опыта применения средств противовоздушной обороны, поэтому нет и эффективных систем подготовки специалистов по данному профилю.
"У них ее (системы ПВО. — Прим. ред.) никогда не было. Они не знают, что это такое. У них нет ориентиров, нет военных академий, которые готовят офицеров ПВО с учеными степенями в области военной инженерии", — пояснил Мартьянов.
По данным Минобороны, за последние сутки российские войска уничтожили до 1280 военнослужащих ВСУ, танк Leopard, БТР и 23 бронемашины. Кроме того, российские системы ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Срочно: НАТО наголову разгромит Россию, но Россия в течение недели победит
27 декабря 2025, 08:00
 
