"Считают недочеловеками". В США оценили возможности России

По словам аналитика, у армий западных стран нет достаточного опыта применения средств противовоздушной обороны, поэтому нет и эффективных систем подготовки специалистов по данному профилю.

"У них ее (системы ПВО. — Прим. ред.) никогда не было. Они не знают, что это такое. У них нет ориентиров, нет военных академий, которые готовят офицеров ПВО с учеными степенями в области военной инженерии", — пояснил Мартьянов.