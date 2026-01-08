"Считают недочеловеками". В США оценили возможности России

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Многие западные специалисты проявляют высокомерие и даже хамство в отношении россиян, которые превосходят их по уровню профессионализма, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
"Многие так называемые эксперты по России на Западе считают русских неполноценными, просто недочеловеками. <…> На самом деле западные армии и спецслужбы просто дилетанты по сравнению с теми, кто на другой стороне, в России. <…> Например, большинство людей в Пентагоне и ЦРУ, не говоря уже о МИ-6 и жалкой британской армии, не понимают, что такое настоящая система ПВО", — отметил он.
По словам аналитика, у армий западных стран нет достаточного опыта применения средств противовоздушной обороны, поэтому нет и эффективных систем подготовки специалистов по данному профилю.
"У них ее (системы ПВО. — Прим. ред.) никогда не было. Они не знают, что это такое. У них нет ориентиров, нет военных академий, которые готовят офицеров ПВО с учеными степенями в области военной инженерии", — пояснил Мартьянов.
