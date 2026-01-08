Рейтинг@Mail.ru
"Смешит русских": на Западе постыдились из-за последней встречи с Зеленским
00:06 08.01.2026
"Смешит русских": на Западе постыдились из-за последней встречи с Зеленским
Результаты встречи "коалиции желающих" в Париже подчеркивают бессилие европейцев, чем только смешат русских, сообщил французский политолог Александр дель Валль
в мире
украина
париж
европа
александр дель валль
владимир зеленский
стив уиткофф
мирный план сша по украине
украина
париж
европа
"Смешит русских": на Западе постыдились из-за последней встречи с Зеленским

Дель Валль: отсутствие результата на переговорах с Зеленским смешит русских

Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже
Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Результаты встречи "коалиции желающих" в Париже подчеркивают бессилие европейцев, чем только смешат русских, сообщил французский политолог Александр дель Валль в эфире местного телеканала CNEWS.
«
"Либо украинцы сдадутся, либо русские продолжат отвоевывать позиции. <…> И им грустно, потому что они застряли в гордиевом узле, у них дилемма — либо мы проиграем, либо мы потеряем все, но проиграем в любом случае. И я ставлю себя на место Зеленского, это кошмарная ситуация. А европейцы продолжают давать обещания, но ничего не могут сделать", — рассказал он.
Военнослужащие в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Раздавлена в пыль": в США сделали жесткое заявление о ситуации на СВО
Вчера, 05:30
Вчера, 05:30
Эксперт подчеркнул, что именно Европа в этом случае оказалась козлом отпущения, так как взяв на себя дополнительные риски, она оказалась фактически отодвинута на периферию принятия политических решений.
«
"Все это смешит русских. Да и американцев тоже. Ведь каков был план Трампа в отношении Украины? Европейцы заплатят за оружие, американское оружие. Европейцы возьмут на себя все риски. Лучшего козла отпущения в этом фарсе не найти!" — подытожил дель Валль.
Во вторник спецпосланник Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей десятков лидеров "коалиции желающих".
По итогам встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск на Украине после достижении мира.
Ранее Владимир Путин обозначил, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также добавил, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Новое требование Мерца к Зеленскому вызвало переполох в Германии
Вчера, 15:36
Вчера, 15:36
 
В миреУкраинаПарижЕвропаАлександр дель ВалльВладимир ЗеленскийСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
