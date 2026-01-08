"Смешит русских": на Западе постыдились из-за последней встречи с Зеленским

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Результаты встречи "коалиции желающих" в Париже подчеркивают бессилие европейцев, чем только смешат русских, сообщил французский политолог Александр дель Валль в эфире местного телеканала CNEWS.
«
"Либо украинцы сдадутся, либо русские продолжат отвоевывать позиции. <…> И им грустно, потому что они застряли в гордиевом узле, у них дилемма — либо мы проиграем, либо мы потеряем все, но проиграем в любом случае. И я ставлю себя на место Зеленского, это кошмарная ситуация. А европейцы продолжают давать обещания, но ничего не могут сделать", — рассказал он.
Эксперт подчеркнул, что именно Европа в этом случае оказалась козлом отпущения, так как взяв на себя дополнительные риски, она оказалась фактически отодвинута на периферию принятия политических решений.
«
"Все это смешит русских. Да и американцев тоже. Ведь каков был план Трампа в отношении Украины? Европейцы заплатят за оружие, американское оружие. Европейцы возьмут на себя все риски. Лучшего козла отпущения в этом фарсе не найти!" — подытожил дель Валль.
Во вторник спецпосланник Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей десятков лидеров "коалиции желающих".
По итогам встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск на Украине после достижении мира.
Ранее Владимир Путин обозначил, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также добавил, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.