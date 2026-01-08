МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Командование ВСУ пополнило ряды батальонов "Шквал" в Харьковской области новой партией бывших заключенных для планируемой контратаки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "Украинское командование доукомплектовало штурмовые батальоны "Шквал" 72-й отдельной механизированной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады новой партией бывших заключенных", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ожидается контратака с их участием в районе села Старица.

Харьковской области эффективно действуют российские группировки войск "Запад" и "Север". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР, а вторая — в Сумской области. Противник потерял в зоне их ответственности за сутки:

до 350 солдат;

две бронированные машины;

31 автомобиль;

станцию РЭБ;

шесть складов боеприпасов.

Что известно о "Шквале"

Спецбатальон состоит из бывших заключенных. Как сообщала источники РИА Новости, в него набирают в том числе беременных женщин из мест лишения свободы и пациентов с острыми инфекционными заболеваниями.