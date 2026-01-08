Рейтинг@Mail.ru
Киев бросит новобранцев из заключенных в контратаку в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 08.01.2026 (обновлено: 10:05 08.01.2026)
Киев бросит новобранцев из заключенных в контратаку в Харьковской области
Киев бросит новобранцев из заключенных в контратаку в Харьковской области
Киев бросит новобранцев из заключенных в контратаку в Харьковской области
Командование ВСУ пополнило ряды батальонов "Шквал" в Харьковской области новой партией бывших заключенных для планируемой контратаки, сообщили РИА Новости в...
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
харьковская область
украина
донецкая народная республика
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика

Киев бросит новобранцев из заключенных в контратаку в Харьковской области

© Фото : 72 ОМБрСолдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : 72 ОМБр
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Командование ВСУ пополнило ряды батальонов "Шквал" в Харьковской области новой партией бывших заключенных для планируемой контратаки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«

"Украинское командование доукомплектовало штурмовые батальоны "Шквал" 72-й отдельной механизированной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады новой партией бывших заключенных", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ожидается контратака с их участием в районе села Старица.
В Харьковской области эффективно действуют российские группировки войск "Запад" и "Север". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР, а вторая — в Сумской области. Противник потерял в зоне их ответственности за сутки:
  • до 350 солдат;
  • две бронированные машины;
  • 31 автомобиль;
  • станцию РЭБ;
  • шесть складов боеприпасов.
Что известно о "Шквале"

Спецбатальон состоит из бывших заключенных. Как сообщала источники РИА Новости, в него набирают в том числе беременных женщин из мест лишения свободы и пациентов с острыми инфекционными заболеваниями.
В апреле издание "Судебно-юридическая газета" писало, что боевики спецбатальона нередко вновь становятся фигурантами уголовных дел. В едином реестре судебных решений Украины на тот момент насчитывалось примерно 70 приговоров в отношении служащих в "Шквале".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала