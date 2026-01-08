МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Командование ВСУ пополнило ряды батальонов "Шквал" в Харьковской области новой партией бывших заключенных для планируемой контратаки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинское командование доукомплектовало штурмовые батальоны "Шквал" 72-й отдельной механизированной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады новой партией бывших заключенных", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, ожидается контратака с их участием в районе села Старица.
В Харьковской области эффективно действуют российские группировки войск "Запад" и "Север". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР, а вторая — в Сумской области. Противник потерял в зоне их ответственности за сутки:
- до 350 солдат;
- две бронированные машины;
- 31 автомобиль;
- станцию РЭБ;
- шесть складов боеприпасов.
Что известно о "Шквале"
Спецбатальон состоит из бывших заключенных. Как сообщала источники РИА Новости, в него набирают в том числе беременных женщин из мест лишения свободы и пациентов с острыми инфекционными заболеваниями.
В апреле издание "Судебно-юридическая газета" писало, что боевики спецбатальона нередко вновь становятся фигурантами уголовных дел. В едином реестре судебных решений Украины на тот момент насчитывалось примерно 70 приговоров в отношении служащих в "Шквале".
