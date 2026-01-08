Рейтинг@Mail.ru
МИД России назвал захват танкера "Маринера" нарушением международного права - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 08.01.2026 (обновлено: 15:35 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/zakhvat-2066875589.html
МИД России назвал захват танкера "Маринера" нарушением международного права
МИД России назвал захват танкера "Маринера" нарушением международного права - РИА Новости, 08.01.2026
МИД России назвал захват танкера "Маринера" нарушением международного права
МИД России назвал захват танкера "Маринера" американскими военными серьезным нарушением международного морского права. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T14:30:00+03:00
2026-01-08T15:35:00+03:00
в мире
сша
северная атлантика
россия
пит хегсет
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066771339_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f9106084c08413232b1af87c2adf2c56.jpg
https://ria.ru/20260108/ssha-2066816200.html
https://ria.ru/20260108/marinera-2066849894.html
сша
северная атлантика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066771339_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0d3d6c4e5c6403c8a2c18a12c13b6fb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, северная атлантика, россия, пит хегсет, каролин левитт
В мире, США, Северная Атлантика, Россия, Пит Хегсет, Каролин Левитт

МИД России назвал захват танкера "Маринера" нарушением международного права

© Фото : U.S. European Command/XФото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : U.S. European Command/X
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. МИД России назвал захват танкера "Маринера" американскими военными серьезным нарушением международного морского права.
«
"Высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства. Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца", — говорится в заявлении.
© RT на русском/TelegramНа борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
На борт танкера Маринера, преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© RT на русском/Telegram
На борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
Ведомство подчеркнуло, что США неоднократно получали информацию о российской принадлежности танкера и его мирном статусе. Дипломаты потребовали от американских властей обеспечить достойное обращение с россиянами, находящимися на борту, и не препятствовать их возвращению на родину. Они также призвали вернуться к соблюдению принципов морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры".
«

"Сожаление и тревогу вызывает готовность Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций, в том числе применительно к и без того предельно отягощенным разногласиями минувших лет российско-американским отношениям", — добавило министерство.

Результатом инцидента с "Маринерой" может стать дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике, заключил МИД.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Вэнс заявил, что танкер "Маринера" притворялся российским
Вчера, 01:06
ВМС США высадились на борт танкера накануне в 15:00 мск в Северной Атлантике, связь с ним была утеряна. Он получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.
Европейское командование ВС США утверждает, что судно задержали из-за нарушения американских санкций. Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя произошедшее, заявил, что блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, экипаж танкера могут привлечь к уголовной ответственности.
В российском МИД отмечали, что "Маринера" находилась в международных водах Северной Атлантики в соответствии с нормами морского права. Там также указывали на немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к судну.
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
МИД КНР прокомментировал захват танкера "Маринера" американскими военными
Вчера, 10:21
 
В миреСШАСеверная АтлантикаРоссияПит ХегсетКаролин Левитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала