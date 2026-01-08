МИД России назвал захват танкера "Маринера" нарушением международного права

«

"Высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства. Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца", — говорится в заявлении.