МИД России назвал захват танкера "Маринера" нарушением международного права

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. МИД России назвал захват танкера "Маринера" американскими военными серьезным нарушением международного морского права.
«
"Высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства. Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца", — говорится в заявлении.
На борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
На борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
Ведомство подчеркнуло, что США неоднократно получали информацию о российской принадлежности танкера и его мирном статусе. Дипломаты потребовали от американских властей обеспечить достойное обращение с россиянами, находящимися на борту, и не препятствовать их возвращению на родину. Они также призвали вернуться к соблюдению принципов морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры".
«
"Сожаление и тревогу вызывает готовность Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций, в том числе применительно к и без того предельно отягощенным разногласиями минувших лет российско-американским отношениям", — добавило министерство.
Результатом инцидента с "Маринерой" может стать дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике, заключил МИД.
ВМС США высадились на борт танкера накануне в 15:00 мск в Северной Атлантике, связь с ним была утеряна. Он получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.
Европейское командование ВС США утверждает, что судно задержали из-за нарушения американских санкций. Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя произошедшее, заявил, что блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, экипаж танкера могут привлечь к уголовной ответственности.
В российском МИД отмечали, что "Маринера" находилась в международных водах Северной Атлантики в соответствии с нормами морского права. Там также указывали на немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к судну.