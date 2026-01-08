Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, зачем нефтяникам США венесуэльские месторождения - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/yushkov-2066922921.html
Эксперт рассказал, зачем нефтяникам США венесуэльские месторождения
Эксперт рассказал, зачем нефтяникам США венесуэльские месторождения - РИА Новости, 08.01.2026
Эксперт рассказал, зачем нефтяникам США венесуэльские месторождения
Американские компании в первую очередь заинтересованы в контрольных пакетах в нефтяных месторождениях Венесуэлы, а рост добычи в стране может обесценить их... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T21:18:00+03:00
2026-01-08T21:18:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066851383_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f5f9c2d3b77bc09f5b49107eb424928.jpg
https://ria.ru/20260108/ssha-2066913638.html
https://ria.ru/20260108/ssha-2066913176.html
https://ria.ru/20260108/khersh-2066910316.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066851383_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d50d179bb9d7561fc5470454f628c04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, оон, николас мадуро
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности, ООН, Николас Мадуро
Эксперт рассказал, зачем нефтяникам США венесуэльские месторождения

Юшков: нефтяникам США нужен не рост добычи а Венесуэле, а контроль над ним

© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Американские компании в первую очередь заинтересованы в контрольных пакетах в нефтяных месторождениях Венесуэлы, а рост добычи в стране может обесценить их потенциальные инвестиции, рассказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее в четверг министр энергетики США Крис Райт заявил, что добыча нефти в Венесуэле может быть в сжатые сроки увеличена до более чем 1 миллиона баррелей в сутки. В то же время лидер большинства в американском сенате Джон Тун заявил, что нефтяные компании США добиваются от администрации гарантий защиты их инвестиций в Венесуэле.
Сенат США принимает решение о запрете использовать ВС США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Сенат поддержал запрет участия ВС США в действиях против Венесуэлы
Вчера, 19:47
"Американские компании хотят получить именно контроль, то есть застолбить за собой место, но увеличивать добычу, я думаю, они будут довольно медленно, потому что цены низкие, они попытаются их не обрушить еще больше", - сказал Юшков.
Он добавил, что, по его мнению, предоставление контроля над рядом нефтяных проектов в Венесуэле - это некий "пряник" и компенсация для американских нефтяников со стороны президента США Дональда Трампа, поскольку в том числе из-за его действий цены на нефть на мировом рынке сейчас низкие.
"Это же он начал всякие торговые войны, ввел кучу пошлин в отношении множества других стран мира. И это тормозит развитие мировой экономики и потребление нефти", - добавил эксперт.
Американские нефтяные компании хотят получить серьезные юридические и финансовые гарантии от Вашингтона, прежде чем сделать крупные инвестиции в Венесуэлу, сообщила в четверг британская газета Financial Times.
Юшков предположил что среди гарантий, которых могут ожидать американские нефтяники, может быть изменение законодательства в Венесуэле, которое позволило бы передать им доли в проектах официально. Кроме того, компании могут требовать от США выдачи генеральных лицензий на работу в стране. Это, в отличие от снятия санкций, даст им право практически эксклюзивно присутствовать в Венесуэле.
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Нефтекомпании США ждут защиту по инвестициям в Венесуэле, заявили в сенате
Вчера, 19:43
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Херш назвал главную цель операции США в Венесуэле
Вчера, 19:07
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампИгорь ЮшковФонд национальной энергетической безопасностиООННиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала