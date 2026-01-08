Эксперт рассказал, зачем нефтяникам США венесуэльские месторождения

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Американские компании в первую очередь заинтересованы в контрольных пакетах в нефтяных месторождениях Венесуэлы, а рост добычи в стране может обесценить их потенциальные инвестиции, рассказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Это же он начал всякие торговые войны, ввел кучу пошлин в отношении множества других стран мира. И это тормозит развитие мировой экономики и потребление нефти", - добавил эксперт.

Юшков предположил что среди гарантий, которых могут ожидать американские нефтяники, может быть изменение законодательства в Венесуэле, которое позволило бы передать им доли в проектах официально. Кроме того, компании могут требовать от США выдачи генеральных лицензий на работу в стране. Это, в отличие от снятия санкций, даст им право практически эксклюзивно присутствовать в Венесуэле.