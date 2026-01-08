"От тебя тошнит": слова Зеленского о Кадырове привели японцев в ярость

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan раскритиковали Владимира Зеленского за угрозы в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Если уж кого похищать, так именно Зеленского. <…> Он так высокомерен, словно правит сверхдержавой, а по факту — не более, чем осел в львиной шкуре. Не удивлюсь, если его в ближайшие дни спихнут с трона", — написал один комментатор.
Кадыров ответил на угрозы Зеленского о его похищении
7 января, 23:18
"Опять этот кретин на трибуну залез. Хватит пытаться манипулировать общественным мнением. Зеля, всех от тебя уже тошнит. Еще Соединенные Штаты в свой конфликт втяни, ну", — обрушился с критикой другой.
"Опять сладкие мечты и влажные фантазии. Зеленский не задумывается, что по той же логике Российская Федерация может сместить его? Ну а чего такого, Штатам вон можно. А если продолжить отвергать мирные инициативы, то Вашингтон и слова против не скажет", — отметил третий.
"Как вообще можно произносить такие вещи, представляя свою страну на официальном уровне. Любое мнение лидера имеет вес и воспринимается как позиция государства, которым он правит. Эти слова не исчезнут бесследно", — заключил еще один читатель.
Ранее агентство "РБК-Украина" сообщило, что Зеленский призвал США "провести против Кадырова операцию, аналогичную захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро". Позднее глава Чечни ответил на эти необоснованные угрозы, заявив, что киевский режим таким образом срывает мирные переговоры. Он подчеркнул, что Зеленский ведет себя не по-мужски, поскольку только призывает к похищению, но не пытается осуществить его собственноручно.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>