Рейтинг@Mail.ru
"От тебя тошнит": слова Зеленского о Кадырове привели японцев в ярость - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 08.01.2026 (обновлено: 20:56 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/yarost-2066899579.html
"От тебя тошнит": слова Зеленского о Кадырове привели японцев в ярость
"От тебя тошнит": слова Зеленского о Кадырове привели японцев в ярость - РИА Новости, 08.01.2026
"От тебя тошнит": слова Зеленского о Кадырове привели японцев в ярость
Читатели портала Yahoo News Japan раскритиковали Владимира Зеленского за угрозы в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T17:40:00+03:00
2026-01-08T20:56:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
сша
рамзан кадыров
владимир зеленский
yahoo! inc.
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062300003_0:252:2809:1832_1920x0_80_0_0_0a8fccfc17debcddf5a1be206b5114e8.jpg
https://ria.ru/20260107/ugroza-2066808167.html
https://ria.ru/20260106/vykhodka-2066661655.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062300003_156:0:2653:1873_1920x0_80_0_0_66efa1fb9e5c3b2cdd62a96c9bf4aabb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вашингтон (штат), сша, рамзан кадыров, владимир зеленский, yahoo! inc., рбк (медиагруппа), николас мадуро
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Рамзан Кадыров, Владимир Зеленский, Yahoo! Inc., РБК (медиагруппа), Николас Мадуро

"От тебя тошнит": слова Зеленского о Кадырове привели японцев в ярость

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan раскритиковали Владимира Зеленского за угрозы в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Если уж кого похищать, так именно Зеленского. <…> Он так высокомерен, словно правит сверхдержавой, а по факту — не более, чем осел в львиной шкуре. Не удивлюсь, если его в ближайшие дни спихнут с трона", — написал один комментатор.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Кадыров ответил на угрозы Зеленского о его похищении
7 января, 23:18
"Опять этот кретин на трибуну залез. Хватит пытаться манипулировать общественным мнением. Зеля, всех от тебя уже тошнит. Еще Соединенные Штаты в свой конфликт втяни, ну", — обрушился с критикой другой.
"Опять сладкие мечты и влажные фантазии. Зеленский не задумывается, что по той же логике Российская Федерация может сместить его? Ну а чего такого, Штатам вон можно. А если продолжить отвергать мирные инициативы, то Вашингтон и слова против не скажет", — отметил третий.
"Как вообще можно произносить такие вещи, представляя свою страну на официальном уровне. Любое мнение лидера имеет вес и воспринимается как позиция государства, которым он правит. Эти слова не исчезнут бесследно", — заключил еще один читатель.
Ранее агентство "РБК-Украина" сообщило, что Зеленский призвал США "провести против Кадырова операцию, аналогичную захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро". Позднее глава Чечни ответил на эти необоснованные угрозы, заявив, что киевский режим таким образом срывает мирные переговоры. Он подчеркнул, что Зеленский ведет себя не по-мужски, поскольку только призывает к похищению, но не пытается осуществить его собственноручно.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Его устранят". Дерзкая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
6 января, 21:00
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияВашингтон (штат)СШАРамзан КадыровВладимир ЗеленскийYahoo! Inc.РБК (медиагруппа)Николас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала