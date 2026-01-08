Рейтинг@Mail.ru
На юго-западе Германии жилой дом обрушился после взрыва - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/wdr-2066880495.html
На юго-западе Германии жилой дом обрушился после взрыва
На юго-западе Германии жилой дом обрушился после взрыва - РИА Новости, 08.01.2026
На юго-западе Германии жилой дом обрушился после взрыва
Жилой дом полностью обрушился в городе Альбштадт на юго-западе Германии, предположительно, из-за взрыва бытового газа, сообщил телеканал WDR со ссылкой на... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T15:09:00+03:00
2026-01-08T15:09:00+03:00
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:159:1786:1164_1920x0_80_0_0_bfbf0ef5348a58fe53613dfaa0dd5904.jpg
https://ria.ru/20260107/azerbajdzhan-2066778039.html
https://ria.ru/20260107/krazha-2066770588.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_185:0:1786:1201_1920x0_80_0_0_0a484d7b852f37c623d4c011ea71f642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия
В мире, Германия
На юго-западе Германии жилой дом обрушился после взрыва

WDR: жилой дом обрушился после взрыва на юго-западе Германии

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Жилой дом полностью обрушился в городе Альбштадт на юго-западе Германии, предположительно, из-за взрыва бытового газа, сообщил телеканал WDR со ссылкой на представителя полиции.
"В Альбштадт-Тайльфингене ранним утром в четверг произошел взрыв и обрушение жилого дома… По данным полиции, дом полностью разрушен. Поиски возможных пострадавших продолжаются", - говорится в материале.
Скорая помощь в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Азербайджане человек погиб при взрыве на нефтебазе
7 января, 17:54
Как сообщил бургомистр Альбштадта Роланд Тральмер, причиной взрыва, предположительно, стал бытовой газ. В момент обрушения в доме могли находиться люди. По предварительной информации, речь идет как минимум о трех зарегистрированных жильцах, с которыми спасателям до сих пор не удалось выйти на связь.
Сообщается, что взрыв привел к сильному повреждению около десяти соседних домов, их жильцы эвакуированы.
На месте работают 150 сотрудников экстренных служб.
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Дизайнера ювелирных украшений обокрали во Франции более чем на миллион евро
7 января, 17:11
 
В миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала