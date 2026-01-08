https://ria.ru/20260108/wdr-2066880495.html
На юго-западе Германии жилой дом обрушился после взрыва
На юго-западе Германии жилой дом обрушился после взрыва - РИА Новости, 08.01.2026
На юго-западе Германии жилой дом обрушился после взрыва
Жилой дом полностью обрушился в городе Альбштадт на юго-западе Германии, предположительно, из-за взрыва бытового газа, сообщил телеканал WDR со ссылкой на...
в мире
германия
германия
На юго-западе Германии жилой дом обрушился после взрыва
WDR: жилой дом обрушился после взрыва на юго-западе Германии
БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости.
Жилой дом полностью обрушился в городе Альбштадт на юго-западе Германии, предположительно, из-за взрыва бытового газа, сообщил телеканал WDR
со ссылкой на представителя полиции.
"В Альбштадт-Тайльфингене ранним утром в четверг произошел взрыв и обрушение жилого дома… По данным полиции, дом полностью разрушен. Поиски возможных пострадавших продолжаются", - говорится в материале.
Как сообщил бургомистр Альбштадта Роланд Тральмер, причиной взрыва, предположительно, стал бытовой газ. В момент обрушения в доме могли находиться люди. По предварительной информации, речь идет как минимум о трех зарегистрированных жильцах, с которыми спасателям до сих пор не удалось выйти на связь.
Сообщается, что взрыв привел к сильному повреждению около десяти соседних домов, их жильцы эвакуированы.
На месте работают 150 сотрудников экстренных служб.