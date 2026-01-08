На юго-западе Германии жилой дом обрушился после взрыва

"В Альбштадт-Тайльфингене ранним утром в четверг произошел взрыв и обрушение жилого дома… По данным полиции, дом полностью разрушен. Поиски возможных пострадавших продолжаются", - говорится в материале.

Как сообщил бургомистр Альбштадта Роланд Тральмер, причиной взрыва, предположительно, стал бытовой газ. В момент обрушения в доме могли находиться люди. По предварительной информации, речь идет как минимум о трех зарегистрированных жильцах, с которыми спасателям до сих пор не удалось выйти на связь.