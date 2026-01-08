Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье прогремел новый взрыв
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 08.01.2026
В Запорожье прогремел новый взрыв
В Запорожье прогремел новый взрыв
Второй взрыв прогремел в четверг на территории подконтрольного ВСУ города Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua".
В Запорожье прогремел новый взрыв

В Запорожье прогремел второй взрыв

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Второй взрыв прогремел в четверг на территории подконтрольного ВСУ города Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее в четверг украинские СМИ уже сообщали о взрыве в Запорожье.
"Взрыв в Запорожье", - говорится в Telegram-канале издания.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
