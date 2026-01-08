Кладбища ВСУ "разрастаются страшными темпами"

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Кладбища, где хоронят военных ВСУ, растут огромными темпами, похорон проходит так много, что могилы отрывают заранее, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам представителя силовых структур, за день на нем проходит по несколько похоронных процессий.