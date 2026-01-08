МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Кладбища, где хоронят военных ВСУ, растут огромными темпами, похорон проходит так много, что могилы отрывают заранее, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинские СМИ показали одно из крупнейших кладбищ Харькова. Журналисты отмечают, что кладбище растет страшными темпами. Оно представляет собой три огромных поля, хотя совсем недавно оно было в разы меньше", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя силовых структур, за день на нем проходит по несколько похоронных процессий.
"Похорон столько, что работники кладбища заранее отрывают могилы. В основном там похоронены военнослужащие ВСУ, чьи подразделения дислоцируются в Харькове: это в первую очередь 92-я отдельная штурмовая бригада и 127-я отдельная тяжелая механизированная бригада", - рассказал собеседник агентства.
Представитель силовых структур добавил, что нередко там можно встретить и могилы боевиков нацистских подразделений, таких как "Кракен"* и "Азов"* (признаны в РФ террористическими организациями и запрещены).
*Организации, признанные террористическими на территории РФ