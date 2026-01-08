"Кровавые вожди". На Украине раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Боевики ВСУ сталкиваются с крайне жестоким отношением командиров, пишет "Страна.ua" со ссылкой на представителя украинской армии.

"У людей просто не выдерживает психика, и они превращаются в "кровожадных вождей" местного значения, для которых пожертвовать жизнями солдат в огромных масштабах не является проблемой", — сказал военнослужащий.

Как пишет издание, это происходит из-за отсутствия ротации на передовой.

Кроме того, в материале отмечается, что украинская армия сталкивается с острой нехваткой бойцов, что стало главной проблемой для пехоты. По данным СМИ, позиции могут пытаться удерживать 20 человек вместо необходимых 60–70.

Киевский режим в последнее время столкнулся с дефицитом личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.