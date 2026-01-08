Рейтинг@Mail.ru
"Кровавые вожди". На Украине раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:05 08.01.2026 (обновлено: 21:01 08.01.2026)
"Кровавые вожди". На Украине раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО
"Кровавые вожди". На Украине раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 08.01.2026
"Кровавые вожди". На Украине раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО
Боевики ВСУ сталкиваются с крайне жестоким отношением командиров, пишет "Страна.ua" со ссылкой на представителя украинской армии. РИА Новости, 08.01.2026
"Кровавые вожди". На Украине раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО

Боевики ВСУ сталкиваются с крайне жестоким отношением командиров

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинский военный под Часовым Яром
Украинский военный под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинский военный под Часовым Яром. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Боевики ВСУ сталкиваются с крайне жестоким отношением командиров, пишет "Страна.ua" со ссылкой на представителя украинской армии.
"У людей просто не выдерживает психика, и они превращаются в "кровожадных вождей" местного значения, для которых пожертвовать жизнями солдат в огромных масштабах не является проблемой", — сказал военнослужащий.
Как пишет издание, это происходит из-за отсутствия ротации на передовой.
Кроме того, в материале отмечается, что украинская армия сталкивается с острой нехваткой бойцов, что стало главной проблемой для пехоты. По данным СМИ, позиции могут пытаться удерживать 20 человек вместо необходимых 60–70.
Киевский режим в последнее время столкнулся с дефицитом личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
