Рейтинг@Mail.ru
ВСУ лишились возможности получать снабжение на участке под Красным Лиманом - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/vsu-2066897935.html
ВСУ лишились возможности получать снабжение на участке под Красным Лиманом
ВСУ лишились возможности получать снабжение на участке под Красным Лиманом - РИА Новости, 08.01.2026
ВСУ лишились возможности получать снабжение на участке под Красным Лиманом
ВСУ на участке под Красным Лиманом лишены возможности доставлять на технике и автомобилях провизию и боеприпасы, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T17:26:00+03:00
2026-01-08T17:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
красный лиман
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_8ec9a23c939a86bc059111b6c9b30c6f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красный лиман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93283bbc1802683fb95aede270062828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красный лиман, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины
ВСУ лишились возможности получать снабжение на участке под Красным Лиманом

РИА Новости: снабжение ВСУ под Красным Лиманом полностью нарушено

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 8 янв – РИА Новости. ВСУ на участке под Красным Лиманом лишены возможности доставлять на технике и автомобилях провизию и боеприпасы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Автомобили с боеприпасами, провизией и личным составом, (направляющиеся - ред.) к Красному Лиману, активно уничтожаются ещё на дальних подступах, осуществить доставку транспортом практически невозможно", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала