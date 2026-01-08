https://ria.ru/20260108/vsu-2066897935.html
ВСУ лишились возможности получать снабжение на участке под Красным Лиманом
ВСУ лишились возможности получать снабжение на участке под Красным Лиманом - РИА Новости, 08.01.2026
ВСУ лишились возможности получать снабжение на участке под Красным Лиманом
ВСУ на участке под Красным Лиманом лишены возможности доставлять на технике и автомобилях провизию и боеприпасы, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T17:26:00+03:00
2026-01-08T17:26:00+03:00
2026-01-08T17:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
красный лиман
вооруженные силы украины
красный лиман
ВСУ лишились возможности получать снабжение на участке под Красным Лиманом
РИА Новости: снабжение ВСУ под Красным Лиманом полностью нарушено