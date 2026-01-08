Рейтинг@Mail.ru
"Бегущие украинцы". На Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 08.01.2026 (обновлено: 20:48 08.01.2026)
"Бегущие украинцы". На Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Бегущие украинцы". На Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 08.01.2026
"Бегущие украинцы". На Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х сообщил о массовом оставлении западного оружия военными ВСУ, бегущими с поля боя. РИА Новости, 08.01.2026
россия, украина, чей боуз, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Чей Боуз, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Бегущие украинцы". На Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Журналист Боуз: бегущие украинцы массово оставляют западное оружие

Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х сообщил о массовом оставлении западного оружия военными ВСУ, бегущими с поля боя.
«
"Бегущие украинцы систематически и массово оставляют западное оружие", — написал он.
По его словам, у российских военнослужащих теперь якобы больше ракет Javelin, чем у самой британской армии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЧей БоузСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
