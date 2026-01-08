ВСУ роют линию обороны у Славянска в ДНР на фоне нехватки людей

ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. ВСУ копают линию обороны под Славянском в ДНР на фоне катастрофической нехватки у них людей, рассказал РИА Новости офицер 3-й общевойсковой армии группировки войск "Юг" с позывным "Питон".
"Они возводят линию обороны недалеко от Славянска. На определенном удалении пытаются рыть какие-то укрытия себе, линию окопов. Я думаю, это им не поможет, потому что, по показаниям, опять же, пленных, да и так, по общей ситуации, народа у них катастрофически не хватает", - рассказал "Питон".
С его слов, острая нехватка пехоты и низкая мотивация может привести ВСУ к военному поражению на этом участке.
"Уже на улицах все позаканчивались. Все, кто спокойно передвигался, - всех уже "повытаскивали". Но кто сделал правильный выбор, тот сделал правильный выбор, соответственно", - поделился мнением "Питон".
Ранее президент России Владимир Путин назвал Славянск, Краматорск и Константиновку главными укрепрайонами Украины. Если войска Украины не уйдут с определенных территорий, РФ добьется этого вооруженным методом, заявил в конце ноября президент России.