ВСУ роют линию обороны у Славянска в ДНР на фоне нехватки людей

ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. ВСУ копают линию обороны под Славянском в ДНР на фоне катастрофической нехватки у них людей, рассказал РИА Новости офицер 3-й общевойсковой армии группировки войск "Юг" с позывным "Питон".

"Уже на улицах все позаканчивались. Все, кто спокойно передвигался, - всех уже "повытаскивали". Но кто сделал правильный выбор, тот сделал правильный выбор, соответственно", - поделился мнением "Питон".