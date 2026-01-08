Рейтинг@Mail.ru
ВСУ роют линию обороны у Славянска в ДНР на фоне нехватки людей - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/vsu-2066885261.html
ВСУ роют линию обороны у Славянска в ДНР на фоне нехватки людей
ВСУ роют линию обороны у Славянска в ДНР на фоне нехватки людей - РИА Новости, 08.01.2026
ВСУ роют линию обороны у Славянска в ДНР на фоне нехватки людей
ВСУ копают линию обороны под Славянском в ДНР на фоне катастрофической нехватки у них людей, рассказал РИА Новости офицер 3-й общевойсковой армии группировки... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T15:50:00+03:00
2026-01-08T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
славянск
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391131_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d9dc68a5065191cf87bf76a0f191d81.jpg
https://ria.ru/20260108/dnepr-2066881335.html
https://ria.ru/20260108/sumskaya-2066869165.html
россия
славянск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391131_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ea1b87e71b13834d3470e85776fa549.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, славянск, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Славянск, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ роют линию обороны у Славянска в ДНР на фоне нехватки людей

ВСУ роют линию обороны у Славянска в ДНР на фоне катастрофической нехватки людей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. ВСУ копают линию обороны под Славянском в ДНР на фоне катастрофической нехватки у них людей, рассказал РИА Новости офицер 3-й общевойсковой армии группировки войск "Юг" с позывным "Питон".
"Они возводят линию обороны недалеко от Славянска. На определенном удалении пытаются рыть какие-то укрытия себе, линию окопов. Я думаю, это им не поможет, потому что, по показаниям, опять же, пленных, да и так, по общей ситуации, народа у них катастрофически не хватает", - рассказал "Питон".
Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Мэр Днепропетровска сделал громкое заявление после российских ударов
Вчера, 15:17
С его слов, острая нехватка пехоты и низкая мотивация может привести ВСУ к военному поражению на этом участке.
"Уже на улицах все позаканчивались. Все, кто спокойно передвигался, - всех уже "повытаскивали". Но кто сделал правильный выбор, тот сделал правильный выбор, соответственно", - поделился мнением "Питон".
Ранее президент России Владимир Путин назвал Славянск, Краматорск и Константиновку главными укрепрайонами Украины. Если войска Украины не уйдут с определенных территорий, РФ добьется этого вооруженным методом, заявил в конце ноября президент России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В "Ахмате" рассказали о проблемах, возникших у ВСУ в Сумской области
Вчера, 13:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСлавянскУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала