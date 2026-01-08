ВСУ не могут завести новые силы в Сумской области, заявили в "Ахмате"

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 янв - РИА Новости. ВСУ не могут заводить новые силы, чтобы менять солдат на первых линиях обороны и вывозить раненых из-за отсутствия возможности подъехать на технике к передовым позициям в Сумской области, сообщил РИА Новости командир артиллерийской группы в составе группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Оптима".

"Противник пытается перебрасывать малые резервы, под проведение ротаций, эти ротации пересекаются. Куда они раньше подъезжали, туда они уже опасаются подъезжать, то есть они уже бросают технику и машины в отдаленности и больше двигаются пеша. Больших движений не производит, больших групп не заводит. Они пытаются ротировать, у них не получается, потому что мы срываем все их ротации", - рассказал "Оптима".

Он уточнил, что ВСУ делают попытки заводить малые группы в лесополосы Сумской области, однако все эти группы уничтожаются артиллерией и БПЛА "Ахмата", а также смежных подразделений группировки "Север".