ВСУ не могут завести новые силы в Сумской области, заявили в "Ахмате" 08.01.2026
13:33 08.01.2026
ВСУ не могут завести новые силы в Сумской области, заявили в "Ахмате"
сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ не могут завести новые силы в Сумской области, заявили в "Ахмате"

РИА Новости: ВСУ не могут завести новые силы для обмена солдат в Сумской области

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 янв - РИА Новости. ВСУ не могут заводить новые силы, чтобы менять солдат на первых линиях обороны и вывозить раненых из-за отсутствия возможности подъехать на технике к передовым позициям в Сумской области, сообщил РИА Новости командир артиллерийской группы в составе группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Оптима".
Ранее командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил РИА Новости, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, прозванного в СМИ "полком смерти", несут серьезные потери на одном из участков в Сумской области, где оказались отрезаны от логистики подразделения ВСУ.
"Противник пытается перебрасывать малые резервы, под проведение ротаций, эти ротации пересекаются. Куда они раньше подъезжали, туда они уже опасаются подъезжать, то есть они уже бросают технику и машины в отдаленности и больше двигаются пеша. Больших движений не производит, больших групп не заводит. Они пытаются ротировать, у них не получается, потому что мы срываем все их ротации", - рассказал "Оптима".
Он уточнил, что ВСУ делают попытки заводить малые группы в лесополосы Сумской области, однако все эти группы уничтожаются артиллерией и БПЛА "Ахмата", а также смежных подразделений группировки "Север".
"Те резервы, которые он подбрасывает периодически малыми группами, в основном эти резервы разбиваются. Соответственно, у противника личный состав не может провести ротацию благодаря тому, что не может провести ротацию, соответственно, они не могут эвакуировать раненых. Я бы не сказал, что противник чувствует себя на данном этапе хорошо", - пояснил собеседник агентства.
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
