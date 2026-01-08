https://ria.ru/20260108/vsu-2066860541.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток" - РИА Новости, 08.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"
ВСУ за сутки потеряли свыше 220 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2026
запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"
МО РФ: ВСУ потеряли более 200 военных в зоне группировки "Восток"