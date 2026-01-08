Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток" - РИА Новости, 08.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 08.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"
ВСУ за сутки потеряли свыше 220 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 220 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия и семь автомобилей", - говорится в сообщении военного ведомства.

Как добавили в Минобороны РФ, было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Цветковое, Прилуки и Воздвижевка Запорожской области.
