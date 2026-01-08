https://ria.ru/20260108/vsu-2066860038.html
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне работы группировки "Южная"
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны... РИА Новости, 08.01.2026
