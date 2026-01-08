Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне работы группировки "Южная"
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 08.01.2026
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне работы группировки "Южная"
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне работы группировки "Южная"
вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевая работа расчета РСЗО "Град" в направлении СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадытеробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Николаевка, Степановка, Миньковка, Закотное, Константиновка и Берестое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, шесть складов боеприпасов и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
