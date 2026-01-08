https://ria.ru/20260108/voyska-2066924393.html
Решение Макрона по Украине вызвало гнев во Франции
Решение Макрона по Украине вызвало гнев во Франции - РИА Новости, 08.01.2026
Решение Макрона по Украине вызвало гнев во Франции
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. РИА Новости, 08.01.2026
Филиппо раскритиковал Макрона за решение об отправке войск на Украину