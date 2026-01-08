Рейтинг@Mail.ru
21:31 08.01.2026
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. РИА Новости, 08.01.2026
Решение Макрона по Украине вызвало гнев во Франции

Филиппо раскритиковал Макрона за решение об отправке войск на Украину

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.
Ранее СМИ сообщили, что Париж готов предоставить Киеву от шести до восьми тысяч солдат в случае установления режима прекращения огня.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"От тебя тошнит": слова Зеленского о Кадырове привели японцев в ярость
Вчера, 17:40
"Это чистое безумие, которое приведет нас к прямому конфликту с Россией, это полная катастрофа", — заявил Филиппо.
Политик также отметил, что Франция задействовала меньше войск во время операции "Бархан", и призвал к импичменту Макрона.
"Парламентарии, избавьтесь от Макрона, объявите ему импичмент, действуйте!", — написал он.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
В МИД России не единожды отмечали, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
СМИ раскрыли, что произошло между фон дер Ляйен и Зеленским в Париже
Вчера, 15:12
 
В миреУкраинаФранцияПарижФлориан ФилиппоДональд ТрампНАТОМирный план США по УкраинеПатриотЭммануэль Макрон
 
 
