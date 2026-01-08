В Воронеже проведут проверку после избиения подростка в сквере

В местных СМИ и Telegram-каналах распространилось видео, где взрослый мужчина подходит к подросткам и дважды бьет одного из них кулаком в лицо. Авторы сообщают, что подростки играли в снежки в сквере и случайно попали в мужчину, который гулял с девочкой. В ответ мужчина начал проявлять агрессию и выгонять подростков из сквера, используя ненормативную лексику. Ребята отказались уходить, сказав, что сквер - это общественное место, а снежком в него они попали случайно. После этого мужчина схватил одного из подростков за капюшон, начал его трясти, а после дважды ударил. В итоге мужчина разбил подростку губу, у мальчика осталась гематома на лице.