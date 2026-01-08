Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже проведут проверку после избиения подростка в сквере
23:13 08.01.2026
В Воронеже проведут проверку после избиения подростка в сквере
В Воронеже проведут проверку после избиения подростка в сквере
происшествия, воронеж, воронежская область, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже проведут проверку после избиения подростка в сквере

СК проверит сообщения об избиении подростка в Воронеже

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 янв - РИА Новости. Следователи проведут проверку по факту сообщений об избиении подростка мужчиной в сквере в Воронеже, сообщили в СУ СК по региону.
В местных СМИ и Telegram-каналах распространилось видео, где взрослый мужчина подходит к подросткам и дважды бьет одного из них кулаком в лицо. Авторы сообщают, что подростки играли в снежки в сквере и случайно попали в мужчину, который гулял с девочкой. В ответ мужчина начал проявлять агрессию и выгонять подростков из сквера, используя ненормативную лексику. Ребята отказались уходить, сказав, что сквер - это общественное место, а снежком в него они попали случайно. После этого мужчина схватил одного из подростков за капюшон, начал его трясти, а после дважды ударил. В итоге мужчина разбил подростку губу, у мальчика осталась гематома на лице.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению в соцмедиа о применении насилия в отношении подростка, совершенного мужчиной в сквере, расположенном на территории Ленинского района города Воронежа", - сообщается в Telegram-канале СУ СК.
ПроисшествияВоронежВоронежская областьЛенинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
