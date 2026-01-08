Рейтинг@Mail.ru
20:48 08.01.2026 (обновлено: 20:53 08.01.2026)
МВД рассказало о несовершеннолетней погибшей в ДТП под Волгоградом
Среди погибших в ДТП под Волгоградом есть несовершеннолетняя, девушка 17 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления (ГУ) МВД по региону. РИА Новости, 08.01.2026
происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
РИА Новости: семнадцатилетняя девушка есть среди погибших в ДТП под Волгоградом

© ГУ МВД России по Волгоградской областиПоследствия ДТП в Волгоградской области. 8 января 2026
Последствия ДТП в Волгоградской области. 8 января 2026 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© ГУ МВД России по Волгоградской области
Последствия ДТП в Волгоградской области. 8 января 2026
ВОЛГОГРАД, 8 янв - РИА Новости. Среди погибших в ДТП под Волгоградом есть несовершеннолетняя, девушка 17 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления (ГУ) МВД по региону.
В четверг главк МЧС сообщил, что семь человек погибли при столкновении трёх машин на трассе в Волгоградской области. По данным полиции, столкнулись автомобили ВАЗ, УАЗ и грузовик DAF.
"Есть 17-летняя девушка", - сообщили РИА Новости в ГУ МВД, отвечая на вопрос, есть ли среди погибших несовершеннолетние.
ПроисшествияВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
