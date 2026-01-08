https://ria.ru/20260108/volgograd-2066919470.html
МВД рассказало о несовершеннолетней погибшей в ДТП под Волгоградом
МВД рассказало о несовершеннолетней погибшей в ДТП под Волгоградом - РИА Новости, 08.01.2026
МВД рассказало о несовершеннолетней погибшей в ДТП под Волгоградом
Среди погибших в ДТП под Волгоградом есть несовершеннолетняя, девушка 17 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления (ГУ) МВД по региону. РИА Новости, 08.01.2026
МВД рассказало о несовершеннолетней погибшей в ДТП под Волгоградом
РИА Новости: семнадцатилетняя девушка есть среди погибших в ДТП под Волгоградом