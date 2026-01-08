Рейтинг@Mail.ru
Казанский "Зенит" обыграл нижегородский "Горький" в матче Суперлиги
Волейбол
 
21:20 08.01.2026
Казанский "Зенит" обыграл нижегородский "Горький" в матче Суперлиги
Казанский "Зенит" обыграл нижегородский "Горький" в матче Суперлиги
Казанский "Зенит" обыграл нижегородский "Горький" в матче 17-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
https://ria.ru/20260107/voleybol-2066788721.html
спорт, москва, нижний новгород, красноярск, зенит (санкт-петербург), енисей (красноярск, ж), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Москва, Нижний Новгород, Красноярск, Зенит (Санкт-Петербург), Енисей (Красноярск, ж), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Казанский "Зенит" обыграл нижегородский "Горький" в матче Суперлиги

Казанский "Зенит" продлил до восьми матчей серию побед в Суперлиге

© Фото : Пресс-служба ВК "Зенит"Волейболисты казанского "Зенита"
Волейболисты казанского Зенита - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : Пресс-служба ВК "Зенит"
Волейболисты казанского "Зенита". Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Казанский "Зенит" обыграл нижегородский "Горький" в матче 17-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3-0 (25:19, 25:20, 25:19) в пользу гостей.
08 января 2026 • начало в 17:30
Завершен
Горький
0 : 319:2520:2519:25
Зенит-Казань
Казанцы выиграли восьмой матч подряд и с 15 победами возглавляют турнирную таблицу. "Горький" (7 побед) идет 11-м.
Результаты других матчей игрового дня:
"Енисей" (Красноярск) - "Белогорье" (Белгород) - 0-3 (17:25, 25:27, 18:25);
"Оренбуржье" (Оренбург) - "Динамо" (Москва) - 0-3 (21:25, 22:25, 21:25);
"Ярославич" (Ярославль) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 2-3 (20:25, 18:25, 25:22, 25:23, 17:19);
"Нова" (Новокуйбышевск) - "Факел-Ямал" (Новый Уренгой) - 3-2 (25:21, 12:25, 22:25, 25:22, 15:13);
МГТУ (Москва) - "Кузбасс" (Кемерово) - 3-2 (33:35, 25:18, 21:25, 25:21, 16:14).
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО"
7 января, 19:50
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
