Сотрудники МЧС спасли 42 человека на пожаре во Владивостоке

"По оперативным данным на, момент прибытия пожарных балкон на четвертом этаже был охвачен пламенем, в подъезде с четвертого по девятый этажи наблюдалось сильное задымление. Звенья газодымозащитной службы при помощи спасустройств вывели из отрезанных дымом квартир 42 человека, в том числе четырех детей", - говорится в сообщении.