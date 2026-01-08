https://ria.ru/20260108/vladivostok-2066833686.html
Сотрудники МЧС спасли 42 человека на пожаре во Владивостоке
Сотрудники МЧС спасли 42 человека на пожаре в многоквартирном доме во Владивостоке, одна женщина пострадала, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 08.01.2026
ВЛАДИВОСТОК, 8 янв – РИА Новости.
Сотрудники МЧС спасли 42 человека на пожаре в многоквартирном доме во Владивостоке, одна женщина пострадала, сообщает
ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Седьмого января в 23.31 (16.31 мск) поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице 2-я Промышленная. Через восемь минут на месте работали сотрудники МЧС России
.
"По оперативным данным на, момент прибытия пожарных балкон на четвертом этаже был охвачен пламенем, в подъезде с четвертого по девятый этажи наблюдалось сильное задымление. Звенья газодымозащитной службы при помощи спасустройств вывели из отрезанных дымом квартир 42 человека, в том числе четырех детей", - говорится в сообщении.
В результате пожара квартира на четвертом этаже частично повреждена огнем, балконы на четвертом и пятом этажах выгорели полностью, балкон на шестом этаже поврежден огнем частично. Общая площадь пожара составила около 60 квадратных метров. Погибших нет, пострадала женщина 1936 года рождения.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.