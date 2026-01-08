Во Владимирской области арестовали двух мужчин, устроивших стрельбу в клубе

«

"Сотрудниками прокуратуры Киржачского района в суде поддержаны ходатайства следователя ОМВД России "Киржачский" об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих мужчин, устроивших стрельбу в общественном месте… Согласившись с позицией прокурора и следователя, Киржачский районный суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.