Во Владимирской области арестовали двух мужчин, устроивших стрельбу в клубе

РЯЗАНЬ, 8 янв - РИА Новости. Суд во Владимирской области арестовал двоих мужчин, устроивших стрельбу в ночном клубе, сообщила прокуратура региона.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 2 января в Киржаче. Фигуранты отдыхали в одном из ночных клубов в разных компаниях, между которыми произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой мужчины применили, предположительно, травматическое оружие. В результате телесные повреждения получили один из обвиняемых и еще трое отдыхавших в клубе.
"Сотрудниками прокуратуры Киржачского района в суде поддержаны ходатайства следователя ОМВД России "Киржачский" об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих мужчин, устроивших стрельбу в общественном месте… Согласившись с позицией прокурора и следователя, Киржачский районный суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что фигуранты с места преступления скрылись, однако вскоре были задержаны сотрудниками полиции. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Вину фигуранты не признали.
