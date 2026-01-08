Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области арестовали двух мужчин, устроивших стрельбу в клубе - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/vladimir-2066856815.html
Во Владимирской области арестовали двух мужчин, устроивших стрельбу в клубе
Во Владимирской области арестовали двух мужчин, устроивших стрельбу в клубе - РИА Новости, 08.01.2026
Во Владимирской области арестовали двух мужчин, устроивших стрельбу в клубе
Суд во Владимирской области арестовал двоих мужчин, устроивших стрельбу в ночном клубе, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T11:53:00+03:00
2026-01-08T11:53:00+03:00
происшествия
россия
владимирская область
киржач
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg
https://ria.ru/20250902/dagestan-2039211436.html
россия
владимирская область
киржач
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0cc61257ac9315ece35c899c78341f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владимирская область, киржач
Происшествия, Россия, Владимирская область, Киржач
Во Владимирской области арестовали двух мужчин, устроивших стрельбу в клубе

Двух мужчин арестовали по делу о стрельбе в ночном клубе во Владимирской области

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 8 янв - РИА Новости. Суд во Владимирской области арестовал двоих мужчин, устроивших стрельбу в ночном клубе, сообщила прокуратура региона.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 2 января в Киржаче. Фигуранты отдыхали в одном из ночных клубов в разных компаниях, между которыми произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой мужчины применили, предположительно, травматическое оружие. В результате телесные повреждения получили один из обвиняемых и еще трое отдыхавших в клубе.
«

"Сотрудниками прокуратуры Киржачского района в суде поддержаны ходатайства следователя ОМВД России "Киржачский" об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих мужчин, устроивших стрельбу в общественном месте… Согласившись с позицией прокурора и следователя, Киржачский районный суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Отмечается, что фигуранты с места преступления скрылись, однако вскоре были задержаны сотрудниками полиции. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Вину фигуранты не признали.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Махачкале арестовали мужчину, стрелявшего возле торгового центра
2 сентября 2025, 21:47
 
ПроисшествияРоссияВладимирская областьКиржач
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала