В Пермском крае завели уголовное дело после крушения частного вертолета - РИА Новости, 08.01.2026
13:19 08.01.2026
В Пермском крае завели уголовное дело после крушения частного вертолета
Уголовное дело заведено после крушения частного вертолета в Пермском крае, в результате которого погибли два человека, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 08.01.2026
В Пермском крае завели уголовное дело после крушения частного вертолета

© Фото : Уральская транспортная прокуратура/TelegramНа месте крушения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае
На месте крушения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Уголовное дело заведено после крушения частного вертолета в Пермском крае, в результате которого погибли два человека, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами Центрального МСУТ СКРоссии по факту гибели двух человек в результате авиационного происшествия с вертолетом на горнолыжной базе в Пермском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в среду вертолет, выполняя несанкционированный полет на низкой высоте, столкнулся с металлическим тросом горнолыжного оборудования на базе "Ашатли Парк", что привело к его падению и серьезным повреждениям.
Отмечается, что пострадавших среди отдыхающих нет. Рассматриваются версии о нарушении правил безопасности и возможной технической неисправности вертолета. Ведется расследование с привлечением авиационных специалистов и допросами свидетелей.
Ильяс Гимадутдинов - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
СМИ: при крушении вертолета в Пермском крае погиб миллионер Гимадутдинов
7 января, 16:59
 
ПроисшествияРоссияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
