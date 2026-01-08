В Пермском крае завели уголовное дело после крушения частного вертолета

На месте крушения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Уголовное дело заведено после крушения частного вертолета в Пермском крае, в результате которого погибли два человека, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Следственными органами Центрального МСУТ СК России по факту гибели двух человек в результате авиационного происшествия с вертолетом на горнолыжной базе в Пермском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в среду вертолет, выполняя несанкционированный полет на низкой высоте, столкнулся с металлическим тросом горнолыжного оборудования на базе "Ашатли Парк", что привело к его падению и серьезным повреждениям.