В Пермском крае завели уголовное дело после крушения частного вертолета
В Пермском крае завели уголовное дело после крушения частного вертолета
В Пермском крае завели уголовное дело после крушения частного вертолета
08.01.2026
2026-01-08T13:19:00+03:00
2026-01-08T13:19:00+03:00
2026-01-08T14:43:00+03:00
происшествия
россия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
пермский край
Новости
ru-RU
Кадры с места крушения частного вертолета "Robinson"
Кадры с места крушения частного вертолета "Robinson"
Происшествия, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае завели уголовное дело после крушения частного вертолета
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Уголовное дело заведено после крушения частного вертолета в Пермском крае, в результате которого погибли два человека, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами Центрального МСУТ СКРоссии
по факту гибели двух человек в результате авиационного происшествия с вертолетом на горнолыжной базе в Пермском крае
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в среду вертолет, выполняя несанкционированный полет на низкой высоте, столкнулся с металлическим тросом горнолыжного оборудования на базе "Ашатли Парк", что привело к его падению и серьезным повреждениям.
Отмечается, что пострадавших среди отдыхающих нет. Рассматриваются версии о нарушении правил безопасности и возможной технической неисправности вертолета. Ведется расследование с привлечением авиационных специалистов и допросами свидетелей.